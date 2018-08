Chievo Verona, dalla Croazia arriva il giovane portiere Adrian Semper

È in programma domenica 12 agosto alle 18 allo stadio Bentegodi la prima partita ufficiale del Chievo Verona per la stagione 2018-2019. I gialloblu affronteranno il Pescara in Coppa Italia e oltre al difensore Luca Rossettini, arrivato proprio questa settimana alla corte dell'allenatore Lorenzo D'Anna, potranno contare anche su un ulteriore rinforzo, il portiere Adrian Semper.

Oggi, 9 agosto, il Chievo ha concluso ufficialmente l'affare che ha portato l'estremo difensore croato a Verona. Il giocatore proviene dalla Dinamo Zagabria, club in cui è cresciuto e con cui ha esordito giovanissimo nel campionato croato. Classe '98, ha già giocato 45 partite nel suo paese a cui si aggiungono due apparizioni in campo internazionale, in Champions League. È alto 194 centimetri e ha scelto l'1 come numero di maglia.

Altre ufficializzazioni il club della diga non le ha fornite, ma sul Corriere di Verona si leggono i nomi di altri giocatori seguiti dal Chievo Verona. Per l'attacco piace sempre l'esterno Omar El Kaddouri, mentre a centrocampo si pensa a Obi, Cataldi, Acquah oppure a Missiroli.