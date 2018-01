Chievo Verona, Fabrizio Cacciatore si scusa: "Un esempio da non dare"

Tutti gli juventini al termine della partita di ieri, 27 gennaio, in casa del Chievo Verona hanno parlato di "tre punti importanti", un concetto ripetuto a più riprese dall'ambiente bianconero che punta a fare meglio nelle prossime sfide che attondono la Juventus.

Una Juventus dunque soddisfatta per la vittoria conquistata al Bentegodi, ma in qualche modo facilitata dalle due espulsioni di Bastien e Cacciatore che hanno lasciato un Chievo già sfavorito a combattere contro i campioni d'Italia in 9 contro 11. Sull'espulsione di Bastien, l'allenatore gialloblu Rolando Maran ha parlato di "ingenuità", mentre l'espulsione più eclatante è stata quella di Cacciatore che ha fatto il gesto delle manette all'arbitro. In quel caso, se da una parte Maran ha polemizzato sulla scelta arbitrale che ha scatenato la reazione di Cacciatore, dall'altra ha rimarcato che il gesto del giocatore è stato un grave errore.

E le pubbliche scuse di Fabrizio Cacciatore sono arrivate tramite il suo profilo Instagram, in cui l'atleta ha scritto:

Chiedo scusa pubblicamente per il gesto fatto, è stato un enorme errore. Chiedo scusa ai miei compagni, al mister, alla società, ai nostri tifosi e agli amanti del calcio. Sicuramente è un gesto sbagliato, da non fare, un esempio che un professionista non dovrebbe dare. Mi spiace aver messo in difficoltà i miei compagni che stavano lottando dal primo all'ultimo minuto. Il mio è stato uno sfogo impulsivo e come è giusto l'ho pagato caro. Scusate.

A fine gara, il gialloblu Ivan Radovanovic ha commentato le espulsioni dicendo: "Siamo tutti umani e tutti possiamo sbagliare, l'importante è non ripetere più gli stessi errori. In questo momento ci gira tutto un po' storto, però è anche colpa nostra". Dispiaciuto per il risultato, ma non per la prestazione della squadra un altro centrocampista del Chievo Verona, Perparim Hetemaj: "Abbiamo fatto una buona gara e abbiamo dato tutto, mi spiace solo che abbiamo perso".