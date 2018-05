Per Scandola e D'Amore un fantastico secondo posto al 51° Rallye dell’Elba

Scandola-D’Amore conquistano al debutto il secondo posto al 51° Rallye dell’Elba (LI). Grazie a questo risultato, raggiunto dopo un entusiasmante recupero nella giornata di sabato, la FABIA bianco-verde di ŠKODA Italia Motorsport sale anche al secondo posto del Campionato Italiano Rally, arrivato al giro di boa.

Tutto il team festeggia l’ottima prova e guarda con ottimismo al prossimo appuntamento del 29-30 giugno sulla terra del San Marino Rally Dal quinto al secondo posto, impreziosito da ottimi tempi nelle prove speciali di sabato. Il Rallye dell’Elba si conclude nella maniera migliore per Umberto Scandola e Guido D’Amore. Nei 150 km delle dieci prove cronometrate l’equipaggio di ŠKODA Italia Motorsport ha trovato un ottimo passo gara, dopo aver lavorato sulle regolazioni della vettura.

Prova dopo prova il pilota veronese ha maturato la giusta confidenza per attaccare nella ricerca dei tempi migliori e dalla quinta posizione che aveva conquistato nella prima semitappa di venerdì, sabato è passato al secondo posto a 30” dal vincitore. «Sono, anzi siamo, molto soddisfatti di questo importante risultato raggiunto nel nostro primo impegno qui all’Elba» racconta Umberto Scandola assieme ai tecnici della squadra. «Abbiamo scoperto una gara molto bella ma altrettanto impegnativa su strade veloci e scivolose. All’inizio non eravamo a posto al 100% ma durante la corsa i tecnici del team hanno apportato le migliori regolazioni e abbiamo trovato un buon feeling con gli pneumatici. Era facile commettere errori ma siamo riusciti a rimanere concentrati per tutti i 150 km del rally, aumentando il ritmo curva dopo curva. Ancora una volta FABIA R5 è stata veloce e affidabile e questo rimane fondamentale per affrontare al meglio la seconda parte del CIR».

Dopo il Rallye dell’Elba, quarto degli otto appuntamenti nel calendario 2018, Umberto Scandola e Guido D’Amore occupano la seconda posizione del Campionato Italiano Rally a 25 punti dalla testa. Nella classifica finale diventeranno importanti le ultime due gare a coefficiente maggiore (1,5) e lo scarto di una gara che Scandola, a differenza del primo equipaggio ha già effettuato. Il prossimo rally sarà sulle prove speciali in terra a San Marino il week-end del 29-30 giugno.