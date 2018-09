Prime mete per il Verona Rugby nel Top 12, ma ancora una sconfitta

Gioie e dolori nella seconda giornata di Top 12 per il Verona Rugby che perde contro il San Donà pur segnando la sua prima storica meta nel massimo campionato nazionale. 23-15, il punteggio finale, frutto di una condotta di gara indisciplinata da parte dei veronesi, mentre i biancoazzurri veneziani sono stati più cinici e hanno recuperato lo svantaggio maturato nel primo tempo.

Il Verona Rugby sblocca per primo l'incontro con un calcio piazzato di McKinney, all'ottavo minuto, ma un bella progressione sulla sinistra dei sandonatesi viene poco dopo finalizzata in meta dal mediano Crosato. Biasuzzi realizza tra trasformazione e il punteggio si fissa sul 7-3. Nel finale di prima tempo, i veronesi realizzano la loro prima meta nel Top 12 con Montauriol. Il giocatore in maglia antracite buca il muro difensivo dei padroni di casa, trascina con sé due avversari, va a terra a due passi dalla marcatura, e con un ultimo colpo di reni si distende e schiaccia la palla in meta. La trasformazione di McKinney permette agli ospiti di chiudere in vantaggio la prima parte di gara sul 7-10.

Il pareggio arriva quasi subito nella seconda frazione di gioco con un calcio piazzato del San Donà che poi si riporta in vantaggio con una meta Reeves e la seguente trasformazione di Biasuzzi. Sul 17-10, i locali non smettono di attaccare ma non riescono ad andare in meta. Per muovere in avanti il loro punteggio servono i calci piazzati di Biasuzzi. L'ultima meta della gara la segna allora il Verona Rugby, con Furia. McKinney purtroppo non monetizza la trasformazione la gara si chiude sul 23-15. Un peccato perché con i punti della trasformazione, Verona avrebbe guadagnato il punto di bonus difensivo.

Sabato 29 settembre alle 16, il Verona Rugby debutterà in casa contro la Lazio Rugby 1927 nella nuova struttura del Payanini Center di via San Marco. Dopo aver segnato la prima meta, ora i veronesi vogliono guadagnare i primi punti in classifica.

Siamo partiti con tanto entusiasmo, ma è evidente che abbiamo ancora molto lavoro da fare per metterci alla pari con gli altri, ed è quello che faremo - ha commentato l'allenatore del Verona Rugby Zanichelli - Nel debutto in casa con la Lazio ci teniamo molto a fare bene. Sarà la prima partita davanti al nostro pubblico e vogliamo arrivare preparati. Giocheremo per la prima volta nella nuova struttura del Payanini Center e speriamo che la città venga a sostenerci.

LAFERT SAN DONÀ - VERONA RUGBY 23-15

Lafert San Donà: Owen; Biasuzzi, Iovu (75' Bertetti), Bacchin E., Falsaperla; Reeves (79' Gentili), Crosato (71' Balzi); Derbyshire (cap.), Nicotera (79' Dal Sie), Bacchin G.; Riedo, Sutto (75' Stander); Ros (49' Zanusso), Bauer (64' Zuliani), Ceccato (71' Pasqual). All. Green.

Verona Rugby: Conor; Buondonno, Pavan, Mortali (64' Quintieri), Cruciani; McKinney, Soffiato (75' Leso) (83' Zanon); Bernini (74' Rossi), Zanini, Salvetti; Groenewald, Montauriol; Cittadini, Delfino (58' Silvestri), Lastra Masotti (58' Furia). All. Zanichelli.

Arbitro: Chirnoaga (Roma).