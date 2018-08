Verona Rugby, pareggio in amichevole contro il San Donà di Piave

È termina 10 a 10, con due mete per squadra, l'amichevole giocata sabato, 25 agosto, allo stadio Pacifici di San Donà tra i padroni di casa biancocelesti e il Verona Rugby. Buona la partenza dei veronesi, ottimi in fase difensiva e in mischia. Poi, la squadra di coach Antonio Zanichelli è calata a ha concesso due segnature agli avversari. Nel finale, Verona ha conquistato il pareggio con una meta al fotofinish.

La prima meta dell'incontro è di Michele Mortali che al 18' schiaccia l'ovale al terreno dopo una grande progressione di Pavan sulla fascia destra. Pavan ha tenuto a distanza due avversari, scaricando poi su Mortali che ha rotto un placcaggio e ha finalizzato oltre la linea. 0-5 per Verona. Nella seconda frazione della partita spazio alle sostituzioni da entrambe le parti. Il match si fa più equilibrato e fisico e Verona difende bene. Negli ultimi 20 minuti, i veneziani pareggiano con la meta di Balzi, bravo a sfruttare un pallone perso da Verona nei propri 22 mt. Il San Donà passa di nuovo con Vian, ma Verona resiste, non demorde, contrattacca e nei minuti finali agguanta un pareggio meritato. Il pilone Lastra Masotti rompe un placcaggio e scarica a Spinelli che porta avanti la squadra per poi servire Bernini, che segna in tuffo.