Hellas Verona, Samuel Di Carmine è gialloblu, ma il mercato non è chiuso

L'operazione era data per fatta da giorni, ma oggi, 25 luglio, è stata ufficializzata. L'attaccante Samuel Di Carmine passa dal Perugia all'Hellas Verona.

Nato a Firenze nel 1988 e cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, Di Carmine ha appena disputato la sua annata più prolifica nel campionato di Serie B, andando a segno 22 volte in 41 partite, ma già nella stagione precedente, sempre con la maglia rossa degli umbri, era andato in doppia cifra con 13 reti in 30 partite.

Con l'acquisto di Di Carmine, l'Hellas può dirsi praticamente al completo per ciò che riguarda il reparto offensivo. Per questo le voci di mercato che attualmente girano attorno alla società gialloblu riguardano prevalentemente la difesa. È vero che il sito gianlucadimarzio.com descrive un Hellas particolarmente interessato all'attaccante del Sassuolo Federico Ricci, ma è molto forte l'interessemento dei veronesi per il difensore di proprietà del Benfica Pawel Dawidowicz. Dal fallito Bari, l'ex squadra allenata dall'attuale tecnico dell'Hellas Fabio Grosso, potrebbero poi prendere la strada per Verona diversi giocatori. Circolano, infatti, in nomi dei difensori Jure Balkovec, Michele Somma e del centrocampista Liam Henderson. Altri difensori di cui si vocifera un interessamento dell'Hellas sono Lorenzo Ariaudo e Alan Empereur. Nel frattempo, il portiere gialloblu Nicolas potrebbe accasarsi all'Udinese, mentre Riccardo Brosco è stato ceduto definitivamente all'Ascoli.

Terminato, infine, il ritiro di Primiero, oggi i gialloblu si sono radunati a Peschiera per riprendere la preparazione al prossimo campionato. In calendario anche un'amichevole per il prossimo weekend. Sabato 28 luglio, l'Hellas Verona andrà in Germania per affrontare l'Heidenheim.