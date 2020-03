Sampdoria - Hellas Verona, probabili formazioni | Tanti assenti per Juric

Pubblico o non pubblico, coronavirus o non coronavirus, finalmente l'Hellas Verona torna a giocare. Dopo due turni saltati, i gialloblu scenderanno finalmente in campo, anche se non potranno farlo in uno stadio pieno di tifosi. La Serie A ha deciso, almeno per questo mese di marzo si gioca a porte chiuse e così domani lo stadio Ferraris di Genova sarà vuoto alle 15 per il match tra Sampdoria ed Hellas. Ci saranno solo i giocatori convocati, gli staff tecnici, il personale autorizzato e i direttori di gara che saranno guidati da Paolo Valeri della sezione di Roma 2.

Nonostante le posizioni di classifica non lo mostrino (il Verona è ottavo a 35 punti, la Samp è quartultima con 23 punti), l'allenatore dell'Hellas Ivan Juric ha parlato di «partita chiave per la lotta-salvezza» e ha sottolineato le qualità della formazione allenata da Claudio Ranieri. «Da quando è arrivato il nuovo mister, i blucerchiati sono migliorati - ha detto Juric - La Samp in casa va forte e Ranieri è un maestro della fase difensiva. Per giocarcela alla pari dovremo andare forte almeno quanto loro. Saranno attenti, "cattivi" e vogliosi di fare risultato: dovremo farci trovare pronti».

Per ciò che riguarda le formazioni, l'Hellas Verona avrà diversi indisponibili e Ivan Juric non ha voluto ignorare questo dettaglio. «Questo è il momento in cui deve emergere il gruppo - ha dichiarato - Dobbiamo essere solidi e pronti a sopperire alle assenze». Il tecnico gialloblu non potrà schierare Veloso che deve scontare il suo turno di squalifica. Borini e Faraoni sono ancora infortunati, così come Pazzini e Danzi.

Ma anche la Samp non è al completo, con soli 22 convocati per domani. Murru e Ramírez sono squalificati, mentre gli infortunati sono Bertolacci, Askildsen e Ferrari.

Queste le probabili formazioni: