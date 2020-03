Sampdoria-Hellas Verona si gioca a porte chiuse, Lega Serie A permettendo

La decisione della Regione Liguria è stata presa questa sera, 1 marzo, ed è quella di autorizzare il normale svolgimento della partita tra Sampdoria ed Hellas Verona, ma a porte chiuse. Il match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A si dovrebbe dunque tenere regolarmente domani, 2 marzo, con fischio di inizio alle 20.45.

Il presidente della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno dunque stabilito che, nonostante i divieti imposti per evitare il diffondersi del coronavirus, non ci sarebbero ragioni per rimandare la gara tra Samp ed Hellas. Dello stesso avviso, però, deve essere anche Paolo Dal Pino, il presidente della Lega Serie A. Dal Pino, infatti, ha deciso ieri di rinviare cinque gare della 26esima giornata che inizialmente era previste a porte chiuse. Se anche dalla Serie A, dunque, arriverà il via libera, blucerchiati e gialloblu si potranno affrontare domani. Altrimenti, l'Hellas Verona si vedrà rinviare la seconda partita di fila a causa del Covid-19.