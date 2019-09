Chievo, Marcolini contento per il punto preso a Salerno: «Non era facile»

Lo hanno riconosciuto entrambi gli allenatori al termine della partita di ieri, 25 settembre, tra Chievo e Salernitana: è stata una gara a due facce.

Il Chievo ha iniziato meglio ed è passato in vantaggio grazie ad una rete di Djordjevic. «Abbiamo sofferto - ha ammesso il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura - Il Chievo era più fresco e attivo e il vantaggio è stato meritato».

Poi la Salernitana trova il pareggio grazie al rigore realizzato dall'ex Kiyine e a quel punto il match è cambiato. I veronesi hanno subito il gioco degli avversari e per questo Ventura ritiene che il risultato finale stia stretto alla sua squadra. Squadra che ha ricevuto anche i complimenti del tecnico gialloblu Michele Marcolini, il quale però ha applaudito anche i suoi. «Abbiamo dovuto limitare i nostri avversari quando ci sono stati superiori, ma non era facile venire qui a Salerno e giocarsela - ha detto Marcolini a fine gara - Per questo faccio i complimenti ai miei ragazzi, per la mentalità avuta e per il gioco che hanno espresso nel primo tempo».

Quello di ieri è stato il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B, torneo giunto alla quinta giornata. Al momento, il Chievo Verona è 13esimo in classifica con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. E domenica prossima, 29 settembre, si torna a giocare al Bentegodi, dove il Chievo affronterà il Pordenone, che attualmente ha un solo punto in più rispetto ai veronesi.