Matos suona la carica: "Voglio aiutare l’Hellas nella corsa alla salvezza"

Già in estate c’era stato qualche contatto con l’Hellas, ma non se ne fece niente. Poi in questa sessione di mercato si è presentata ancora questa opportunità e ora sono felice di essere qui. Il Verona è conosciuto anche in Brasile, è una squadra storica con una bella tifoseria. Mi hanno parlato molto bene della città, i compagni mi hanno accolto alla grande così come la dirigenza e lo staff tecnico.

Queste le principali dicharazioni di Ryder Matos, il nuovo arrivato in casa gialloblu, riportate dal sito ufficiale della società.

Le mie caratteristiche principali sono il dribbling e la velocità, ma sono qua per fare gol e assist. Voglio mettermi a disposizione per aiutare il Verona, darò il massimo ogni volta che sarò chiamato in causa. Ho molto da dimostrare, sono qua per fare bene e per aiutare l’Hellas nella corsa alla salvezza. La strada è ancora lunga, sarà difficile ma non impossibile, l’obiettivo è alla nostra portata e qua ci crediamo tutti, dobbiamo pensare a fare più punti possibile. Sono molto motivato e pronto per scendere in campo. Ruolo? Preferisco giocare da esterno o da seconda punta. La gara col Crotone? Sarà una partita molto importante per noi, giocheremo per fare risultato.

L'attaccante brasiliano è già carico in vista delle prossime che attendono lui e la squadra, a partire da quella fissata per le 15 di domenica al Bentegodi contro il Crotone, per la quale la società ha anche lanciato la promozione dei biglietti a 1 euro per Curva Sud, Poltrone Est e Tribuna Superiore Ovest, dedicati ai possessori della Tessera del Tifoso 'Non vi lasceremo mai'.

Nel frattempo si susseguono le voci di mercato che vogliono Bessa, Pazzini e Fossati pronti a lasciare Verona, ma per il momento non sarebbero state registrate offerte concrete. Si attende invece l'annuncio del ritorno di Boldor dal Bologna, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.