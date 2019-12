Il Verona Rugby vince il derby con Valpolicella e la Carli Cup

Si è giocato ieri, 15 dicembre, sul campo di San Pietro in Cariano il derby di Serie A tra il Rugby Club Valpolicella e il Verona Rugby. Il match era valido per la settima giornata del campionato ma anche per la Carli Cup, il trofeo nato nel 2007 per ricordare la figura di Carlo "Carli" Ranzato.

A vincere è stato il Verona Rugby con il punteggio di 16-38. Il primo tempo si è chiuso sul 9-19 con i calci piazzati realizzati dai due tiratori (Mortali per Verona e Joubert per il Valpolicella) e con la meta messa a segno da Quinteri.

Nel secondo tempo, il Verona Rugby va in meta due volte con Silvestri ed una volta con Rossi, mentre il Valpolicella va a segno a cinque minuti dalla fine con Trainotti.

Prossimo appuntamento per il Verona Rugby al Payanini Center, domenica 22 dicembre contro Rugby Vicenza per l'ultima partita prima della pausa natalizia.

Rugby Club Valpolicella - Verona Rugby 16-38

Valpolicella Rugby 1974: Ambrosi (60’ Reale), Gobbi, Papa, Damoli (75’ Trainotti), Zanon (75’ Gasparini), Joubert, Zardini, Kenny, Zenori- ni, Minelli, Nicolis, Ipuche, Bellettato F. (50’ Bozzolan), Ferraro (cap) (70’ Facinelli), Russo (60’ Bellettato M.). All. Zanella.

Verona Rugby: Cruciani, Buondonno (75’ Perotto), Ambrosi, Quintieri (63’ Gentili), Geronazzo, Mortali (75’ Contri), Soffiato, Riccioli, Rossi (70’ Bertucco), Cronje, Pauletti (50’ Ortombina), Ferrari (70’ Paghera), Longwell (60’ Girelli), Silvestri (75’ Chiarello), D’Agostino. All. Ansell.