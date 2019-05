Due veronesi alla 24 Ore di Le Mans: Paolo Ruberti e Manfredi Ravetto

L'in bocca al lupo a nome di tutta la provincia di Verona è stato pronunciato dal consigliere provinciale Sergio Falzi, che ieri, 28 maggio, ha accolto nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri Paolo Ruberti e Manfredi Ravetto, i due veronesi che parteciperanno alla prossima 24 Ore di Le Mans. La gara leggendaria si svolgerà il 15 e 16 giugno ed è l'ultima e la più importante tappa del campionato mondiale Endurance.



(Ruberti, Falzi e Ravetto)

Ruberti, pilota legnaghese, è stato riconfermato nel team tedesco della ByKolles dopo il debutto alla 6 Ore di Spa, in Belgio, lo scorso 5 maggio. Ravetto, team principal della ByKolles, è nato a Palermo ma è cresciuto a Cavaion Veronese e conta nel suo passato esperienze di primo piano in team di Formula Uno.

I due partiranno alla volta della Francia venerdì 31 maggio per prepararsi alle prove e alle qualifiche. A turno, al volante dell'auto di Ruberti anche Tom Dillmann e Oliver Webb che affronteranno avversari del calibro di Fernando Alonso.