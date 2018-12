Il Verona Rugby crolla nel finale a Rovigo e la Femi-Cz dilaga 61-7

Brutto ritorno in campionato per il Verona Rugby dopo la parentesi di Coppa Italia. Contro la Femi-Cz Rovigo, i veronesi in maglia antracite hanno perso per 61-7. un risultato figlio soprattutto degli ultimi tredici minuti di gara, in cui il Verona Rugby ha subito cinque mete.

La prima meta di Rovigo arriva in meno di due minuti con Cicchinelli. La trasformazione di Chillon porta il punteggio sul 7-0. Per un quarto d'ora Verona sembra reggere, ma non può nulla contro la potenza di Halvorsen che al 17' porta i suoi sul 14-0. Verona chiude il primo tempo attaccando, ma non riesce ad andare in meta.

Nella ripresa, la Femi-Cz vuole chiudere il match e in meno di un quarto d'ora va in meta con Nibert e con il capitano Ferro. Sul 28-0, Verona fa finalmente breccia nella difesa avversaria grazie a McKinney e Conor. A ricevere l'ultimo passaggio è Buondonno che rapidissimo corre fino in meta. La trasformazione cambia ancora il punteggio e il Verona Rugby si porta sul 28-7. Nel finale, però, gli antracite crollano e la Femi-Cz affonda i colpi con Vian, Odiete, Angelini, Cicchinelli e poi ancora con Odiete.

Femi-Cz Rovigo - Verona Rugby 61-7

Femi-Cz Rovigo: Antl (25'-33' Rossi); Cioffi, Majstorovic, Angelini, Odiete; Chillon (54' Mantelli), Loro (41' Piva); Halvorsen (41' Nibert), Lubian (49' Canali), Vian; Ferro (cap.) (76' Barion), Cicchinelli; D’Amico (54' Pavesi), Momberg (70' Rossi), Brugnara (54' Vecchini). All. Casellato.

Verona Rugby: Mortali; Buondonno, Pavan (48' Cruciani), Quintieri (76' Spinelli), Conor (70' Costantinescu); McKinney, Soffiato (53' Di Tota); Riccioli (cap.), Rossi, Montauriol; Signore (59' Zago), Groenewald; Cittadini, Silvestri (48'-53' Delfino) , D’Agostino (56' Furia) (73' Rizzelli). All. Doorey.