Roma - Chievo Verona, le probabili formazioni | Gobbi è l'unico assente per Maran

Il Chievo Verona è atteso da una sfida proibitiva nella trentacinquesima giornata di Serie A, che infatti lo vede scendere in campo alle 18 di sabato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Dopo la batosta subita ad Anfield contro il Liverpool, nella semifinale di andata di Chammpions League, i giallorossi devo tornare alla vittoria per non lasciarsi sfuggire la qualificazione alla prossima coppa dalle grandi orecchie e per rialzare subito la testa in vista del rush finale.

Il club della diga non trova la vittoria dalla fine di marzo e nel frattempo la situazione di classifica si è fatta sempre più complicata. Con due soli punti di vantaggio sulla zona salvezza, Maran deve cercare di portare a casa punti in ogni occasione, per evitare una retrocessione che, dopo il brillante inizio di stagione, avrebbe del clamoroso.

I PRECEDENTI - Per 15 volte le due formazioni si sono affrontate sul terreno di gioco capitolino, dove i padroni di casa si sono imposti in ben 10 occasioni. Solamente 2 le vittorie per la squadra veronese, mentre in tre casi la sfida si è conclusa in parità.

QUI ROMA - "Io credo ancora in questa squadra e so che ha la forza di portare avanti quello che ha fatto vedere finora.

Il Chievo? È un avversario abituato a lottare per salvarsi, abituato a lottare in campionato, con tanti giocatori esperti in rosa. Ma noi dobbiamo vincere, portare a casa i tre punti, sapendo che abbiamo sofferto in passato contro le squadre che si chiudono all’Olimpico. Dobbiamo cercare di fare il gol il prima possibile e di essere più incisivi sotto porta, ovviamente cercando di non subirlo.

Turnover? Abbiamo fuori Perotti e Strootman, forse Diego sarà out per un paio di settimane. Kevin ha avuto una forte contusione al costato, non si allena e domani non ci sarà. Spero di averlo a disposizione con il Liverpool. Riguardo il turnover oggi capirò le condizioni del recupero e la condizione psicofisica dei ragazzi. Ovviamente dei cambi ci saranno.

Schick nel 4-3-3? È pronto e farò le mie valutazioni. È in condizione fisica ottimale e potrebbe essere della partita. Silva si è confermato pronto, ha fatto una partita di grande intelligenza a Ferrara. Ha fatto il suo e ha dimostrato di essere un giocatore affidabile. Anche Bruno Peres è pronto.

Dobbiamo intanto pensare a vincere la partita contro il Chievo e poi penseremo al Liverpool, concentrandoci sulla cattiveria agonistica e sull’aiuto del pubblico che sarà al nostro fianco".

Di Francesco chiede ai suoi di tenere alta la concentrazione in vista della sfida dll'Olimpico. Come detto dal tecnico, Strootman e Perotti non saranno della partita, così come Defrel e Karsdorp, mentre anche la situazione di Kolarov è da valutare. Ai lati della coppia centrale Manolas-Fazio dovrebbero esserci dunque Silva e Bruno Peres, mentre a centrocampo Gonalons dovrebbe essere affiancato da Lorenzo Pellegrini e Nainggolan. In attacco potrebbe invece rifiatare Dzeko e fare posto a Schick, con Under ed El Shaarawy ai suoi lati.

QUI CHIEVO VERONA - "Roma? Gara difficile, ma noi crediamo nelle nostre potenzialità e in un risultato positivo. Contro Inter, Napoli e Milan abbiamo sfiorato il bersaglio, magari ora lo centreremo. Ci aspettiamo comunque di vedere in campo la solita Roma, determinata a mantenere la sua posizione in classifica. Noi dobbiamo interpretare la partita mettendo in pratica gli accorgimenti che abbiamo preparato in settimana. Dobbiamo essere determinati e curare i dettagli al di là dell’avversario.

Gobbi si è allenato con la squadra. L’unico indisponibile è Meggiorini. Castro sta migliorando di settimana in settimana. Non è ancora al 100%. Birsa sta bene.

Quota salvezza? Non so, penso a guadagnare punti sulle ultime, guardo partita dopo partita. Noi abbiamo la mentalità di una squadra che vuole fare punti con chiunque, poi è chiaro che i campioni fanno la differenza in certe situazioni. Questo è comunque il momento decisivo, mancano 4 partite e dobbiamo avere la determinazione e la fame per portare a casa il nostro Scudetto".

Queste in sintesi le parole di Maran alla vigilia della partita. Senza Gobbi, il tecnico dovrebbe affidarsi a Jaroszynski sulla sinistra, Cacciatore sulla destra e in mezzo alla difesa Bani e Tomovic. A centrocampo il tecnico potrebbe decidere di coprirsi e mandare in panchina Castro e Birsa, per schierare Giaccherini, Radovanovic, Rigoni ed Hetemaj, mentre in attacco si va verso la conferma della coppia Inglese-Pucciarelli.

ARBITRO - Gianpaolo Calvarese di Teramo.