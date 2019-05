Viviani si ritira dal Giro d'Italia, non ci sarà per il gran finale di Verona

Nessuna passerella veronese per il ciclista veronese. Il 2 giugno il Giro d'Italia si conclude a Verona, ma non ci sarà Elia Viviani. Il velocista si è ritirato oggi, 22 maggio, al termine dell'undicesima tappa.

Che l'edizione di quest'anno fosse maledetta per Viviani lo si è visto dopo i primi traguardi. Al secondo posto della tappa numero due è seguito il declassamento alla tappa successiva, con la vittoria strappata da una decisione dei giudici di gara. Poi altri secondi posti alla tappa numero otto e alla tappa di ieri. Oggi, un altro tracciato ideale per i velocisti come Viviani, ma al traguardo di Novi Ligure il corridore oppeanese ha chiuso al quarto posto dietro al vincitore Caleb Ewan e ad Arnaud Demare e Pascal Ackermann.

È stato lo stesso Viviani ad annunciare il suo ritiro dalla corsa rosa. «Sono deluso, non arrabbiato - sono le sue parole riportate da Ansa - Si vede chiaramente che non sono sereno. La mattina sono felice del calore dei tifosi, poi però qualcosa non funziona. Probabilmente devo staccare un attimo e recuperare le energie mentali. Cercherò di ritrovare la potenza di prima».

E anche Caleb Ewan, come Viviani, ha deciso di non proseguire più in questo Giro d'Italia dove ha collezionato due vittorie.