La Virtus Verona paga caro un errore difensivo e perde a Rimini 1-0

«Mi è sembrata una gara equilibrata, magari un po' più vivaci loro nel primo tempo, ma completamente equilibrata nel secondo. Non mi pare ci siano state grandi occasioni. Abbiamo fatto un errore e abbiamo preso gol». Luigi Fresco, allenatore della Virtus Verona, ha commentato così la sconfitta di ieri, 25 novembre, allo stadio Neri di Rimini per 1-0. Fresco è amareggiato come tutti i giocatori della Virtus Vecomp per una partita decisa da un'incomprensione tra i difensori veronesi sfruttata da Badje all'87esimo minuto.

«È una sconfitta che fa male - ha aggiunto Luca Lavagnoli - Avevamo giocato alla pari e prendere gol a pochi minuti dalla fine così fa male. Noi dobbiamo andare avanti. Abbiamo giocato una buona partita. Purtroppo gli episodi sono decisivi e noi dobbiamo essere bravi a fare in modo che questi episodi siano favorevoli a noi».

Nel primo tempo, la Virtus ha attaccato poco e ha concesso solo qualche tiro dalla distanza agli avversari. Solo in un'occasione, il Rimini è riuscito ad entrare in area e a calciare con Candido, ma senza trovare lo specchio della porta. Nel secondo tempo, la Virtus è andata vicino alla rete solo dopo essere andata in svantaggio. Un calcio di punizione di Alba è stato neutralizzato dal portiere riminese Scotti che ha salvato il risultato. Non molto dunque da raccontare sulla partita di ieri, decisa da un intervento poco determinato di Trainotti in difesa e dalla testarda insistenza di Badje.

La classifica di Serie C ora vede la Virtus Verona penultima in classifica a 10 punti con l'Albinoleffe. Domenica 2 dicembre si torna al Gavagnin-Nocini di Borgo Venezia con la Sambenedettese.