Novità in vista l'edizione 2018 della rievocazione storica Caprino-Spiazzi

Cresce l'attesa per la terza edizione della Rievocazione Storica CaprinoSpiazzi, organizzata dall'Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Sport e AC Verona Historic. La manifestazione non competitiva, che riporta le auto d'epoca che hanno fatto la storia della cronoscalata sullo storico percorso da Caprino a Spiazzi, si terrà sabato 8 e domenica 9 settembre con un programma completamente rivisitato e ricco di sorprese.

L'Automobile Club Verona, dopo le prime due edizioni che hanno registrato un successo crescente, grazie anche alla completa disponibilità e collaborazione delle amministrazioni comunali di Caprino Veronese e Ferrara di Monte Baldo, ha deciso di raccogliere le tante richieste pervenute nel corso di questi mesi dagli appassionati e collezionisti che hanno già partecipato alla Rievocazione o che desiderano farlo per la prima volta il prossimo settembre. Per questo motivo, le salite da Caprino a Spiazzi saranno quest'anno tre. Non cambia la formula, con strada chiusa sì ma senza rilevamenti cronometrici e con rallentamenti artificiali che saranno posti nei tratti più veloci per consentire a tutti divertimento in assoluta sicurezza.

Per consentire questa triplice salita, la manifestazione sarà allargata su due giorni, quindi sabato 8 e domenica 9 settembre, con la logistica trasportata completamente a Caprino Veronese. Sabato 8 settembre, dalle 12 alle 15, andranno in scena le verifiche ante manifestazione nella suggestiva cornice di Villa Nichesola, un gioiello architettonico di Caprino Veronese che raramente viene messo a disposizione per manifestazioni sportive. Alle ore 16 si disputerà la prima manche, prima del ritorno a Caprino Veronese dove i partecipanti potranno lasciare le vetture in riordino notturno vigilato in Piazza Stringa e Piazza Vittoria. Gli organizzatori sono al lavoro anche per consentire un menu convenzionato con i ristoratori locali per la cena di tutti gli iscritti alla Rievocazione.

Domenica la formula rimarrà invariata come lo scorso anno. La seconda manche partirà alle ore 10:30, seguita dalla mostra statica nel centro di Caprino Veronese in Piazza Stringa e Piazza Vittoria dalle ore 12:30 alle 14 circa. Alle 14:30 terza ed ultima ascesa a Spiazzi, prima del rientro finale a Caprino e la cerimonia di premiazione a Palazzo Carlotti, sede del Municipio.

Come per le due precedenti edizioni, la gara sarà aperta a tutte le vetture e di qualsiasi tipologia (stradali, corsa, barchetta, prototipi, formula ecc...) con l'allargamento però del periodo di ammissibilità delle vetture, spostato dal 1992 al 1994 per ammettere al via anche altri modelli e vetture che hanno segnato la storia della cronoscalata Caprino-Spiazzi, che oggi non può più essere disputata come evento di velocità per la mancanza delle adeguate prescrizioni di sicurezza sul tratto di strada interessato.

Rimane invariata la suddivisione in due categorie: Parata Classica e Raduno Rievocativo Dinamico. Alla Parata Classica saranno ammesse solo vetture stradali regolarmente targate e assicurate dell'epoca 1919-1994, mentre al Raduno Rievocativo Dinamico potranno partecipare vetture 1950- 1994 in allestimento corsa anche senza targa.

Non trattandosi di una manifestazione competitiva, i premi saranno assegnati da una giuria composta da esperti di auto d'epoca e personalità del mondo sportivo veronese, che assegneranno riconoscimenti alle vetture più meritevoli secondo le categorie che saranno indicate del Regolamento Particolare di Gara, sia per il Raduno Rievocativo Dinamico che per la Parata Classica.

Le iscrizioni apriranno lunedì 30 luglio e chiuderanno lunedì 3 settembre. La scheda di iscrizione e il programma completo sono disponibili sul sito web ufficiale www.caprinospiazzi.com mentre aggiornamenti saranno disponibili sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/CaprinoSpiazzi.