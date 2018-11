Calzedonia, contro Milano secondo stop di fila. Grbic: «Senza mordente»

Seconda sconfitta consecutiva della Calzedonia Verona, ieri 25 novembre, in casa della Revivre Axopower Milano. Dopo il passo indietro di Trento, i veronesi non si riprendono e cedono anche alla nona giornata di Superlega. Al PalaYamamay di Busto Arsizio è finita 3-1 per la squadra meneghina trascinata da Abdel Aziz. Un'occasione sfumata per i gialloblu che potevano scavalcare Milano in classifica e portarsi al quarto posto con una partita da recuperare. Invece, ora la Calzedonia è ottava in classifica e, se dovesse far suo il recupero con Castellana Grotte, al massimo agguanterebbe la Vero Volley Monza al settimo posto.

Nei primi due set eravamo senza mordente, se ci limitiamo al compitino mettendo da parte il carattere diventiamo una squadra normale - ha commentato l'allenatore della Calzedonia Verona Nikola Grbic dopo la sconfitta contro Milano - Dobbiamo giocare al 100% sempre, con tutti, e mi dispiace aver perso il nostro spirito in queste ultime due partite. Torniamo in palestra e lavoriamo per riprendere la giusta strada.

Male la ricezione nel primo set per Verona che resta in partita fino al 9-8, poi i padroni di casa prendono il largo, grazie anche a delle buone percentuali in attacco e alla fine si impongono per 25-20.

Nel secondo parziale, Grbic prova ad inserire Savani al posto di Manavi, ma lo schiacciatore italiano non potrà restare a lungo in campo a causa di un infortunio. La Revivre Axopower non perde la sua costanza in attacco e con Abdel Aziz scava il vantaggio decisivo sempre nella fase centrale del set, terminato sempre 25-20.

Nel terzo parziale, Grbic gioca anche la carta Birarelli. Il suo lavoro a muro e gli aggiustamenti nel contrattacco veronese permettono ai gialloblu di vincere per 20-25.

Il match sembra essere tornato in equilibrio, ma a romperlo ci pensa Abdel Aziz che nel quarto set sfrutta al meglio il suo turno di battuta. Dal 14-14, Milano si porta sul 17-14. Verona non riesce a recuperare e l'incontro si chiude sul 25-19.

Revivre Axopower Milano - Calzedonia Verona 3-1

Revivre Axopower Milano: Abdel-Aziz 24, Hoffer (L) ne, Basic ne, Kozamernik 7, Izzo ne, Sbertoli 4, Maar 11, Hirsch ne, Gironi ne, Piano 7, Bossi ne, Clevenot 14, Pesaresi (L). Coach: Giani.

Calzedonia Verona: Pinelli, Alletti 3, De Pandis (L), Marretta ne, Birarelli 6, Boyer 21, Savani, Grozdanov ne, Spirito 4, Manavi 9, Sharifi 10, Solè 5, Magalini ne. Coach: Grbic.