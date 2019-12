Commenti razzisti contro un giocatore durante una partita di under 17

Il Peschiera Calcio esprime la più sincera ed affettuosa solidarietà alla famiglia del nostro attaccante under 17 J.D., al quale purtroppo, questa mattina, sono state indirizzate parole vergognose da parte di un anonimo inutile idiota, sulle tribune di Castelnuovo-Peschiera. Per dimostrargli il nostro affetto la prima squadra domenica prossima giocherà in completo nero: el toro, ti aspettiamo in tribuna per abbracciarti.