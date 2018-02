Rally di Svezia, l'equipaggio scaligero Scandola-Gaspari vicino alla top 10

Otto prove per un totale di 140 chilometri cronometrati. Questo è stato finora il Rally di Svezia disputato dalla coppia veronese formata da Umberto Scandola e Andrea Gaspari con la loro Skoda Fabia R5. Come dichiarato alla vigilia, la loro partenza è stata accorta, con il principale obiettivo di prendere confidenza con le difficili prove speciali nei boschi innevati della regione del Värmland.

I primi tempi registrati hanno permesso all'equipaggio scaligero di chiudere all'undicesimo posto tra gli iscritti al mondiale WRC2. Poi, una leggera uscita di strada conclusa in una sponda di neve e a fine prova la vettura ha accusato un guasto e, come da regolamento, solo pilota e navigatore sono potuti intervenire per affrontare la riparazione. L'intervento è riuscito ma questo ha fatto perdere parecchi minuti. La tappa è proseguita con un ritmo costante e nella ripetizione delle prove Scandola ha fatto segnare anche due noni tempi tra le WRC2, riducendo parecchio il gap dai migliori tempi. La giornata si è chiusa in rimonta e il duo Scandola-Gaspari ha chiuso come primo tra gli equipaggi italiani, tredicesimo nella classe RC2 (vetture R5) e all'undicesimo posto tra gli iscritti al mondiale.