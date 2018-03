Rally. Scandola lancia l'assalto al Campionato Italiano con la "sua" Fabia

Fedele alla propria tradizione sportiva, anche nel 2018 Škoda sarà presente nel Campionato Italiano Rally con una Fabia in livrea ufficiale. Il debutto dell’appassionante stagione sportiva è previsto per venerdì 23 marzo con il 41° Rally il Ciocco e Valle del Serchio in Garfagnana (LU). L’equipaggio di Škoda Italia Motorsport sarà composto dai vicecampioni italiani in carica Scandola-D’Amore al via con una Fabia R5 che ha beneficiato di tutti gli aggiornamenti della Casa madre e di nuovi partner tecnici. L’inedito format del CIR 2018 prevede una breve prima giornata di gara venerdì, con la prova spettacolo televisiva sul lungomare di Forte dei Marmi, per poi proseguire nella lunga e unica tappa di sabato composta da 14 prove speciali per 154 km cronometrati su un totale di 489.

L'ATTESA È FINITA, SI PARTE - Il Campionato Italiano Rally quindi ricomincia, con un'edizione che si preannuncia come una della più cmbattute e appassionate degli ultimi anni. Otto gare, sei su asfalto e due su terra, con al via tutti i migliori i migliori equipaggi e i team più blasonati della specialità. Tra questi appunto c'è Škoda Italia Motorsport, che prosegue nel segno della tradizione con il duo Scandola-D'Amore, vincitori del titolo nel 2013 e a podio nelle ultime quattro edizioni, confermandosi tra gli equipaggi più competitivi del CIR.

Ripartiamo con l’entusiasmo di sempre – ci tiene a sottolineare Umberto Scandola -. Siamo arrivati alla vigilia di una nuova stagione preparandoci al meglio e con una gara mondiale alle spalle che ha permesso alla squadra di trovare i migliori automatismi. Ogni anno dico che il livello tecnico del CIR aumenta e quest’anno è cresciuto anche il numero di piloti e team di vertice da tenere sotto controllo. Il mio obiettivo è impegnarmi sempre al 100% per giocarmi gara dopo gara i punti e puntare al titolo. Il Ciocco sarà come sempre una gara incerta, condizionata dal tempo variabile e dal fondo scivoloso. Certo che se dovesse nevicare, dopo l’esperienza fatta in Svezia, sarei anche contento. La stagione però è come sempre lunga e quest’anno avremo anche un ulteriore stimolo e impegno nello sviluppo del nuovo materiale tecnico.

Il 41° Rally il Ciocco e Valle Serchio partirà alle 17.15 di venerdì 23 con la breve prova spettacolo a Forte dei Marmi (LU) ripresa dalla TV di stato. Dopo aver scaldato i motori in Versilia in serata la carovana dei 100 equipaggi iscritti al Ciocco si sposterà in Garfagnana dove sabato 24, con partenza da Castelvecchio Pascoli alle ore 06.30 si giocheranno il rally vero e proprio. In totale saranno 15 le prove speciali da disputare, pari a 154 km cronometrati sui 489 del rally, prima di raggiungere il traguardo sotto la rocca di Castelnuovo Garfagnana alle 19.30.