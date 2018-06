Rally, Scandola a San Marino con un obiettivo: "Punto al grande risultato"

Estate calda per il Campionato Italiano Rally che tra fine di giugno e metà luglio affronterà il San Marino Rally e il Rally di Roma Capitale, due gare fondamentali che aprono la seconda metà della stagione. Al momento Umberto Scandola e Guido D’Amore occupano la seconda posizione in classifica del CIR e proprio nella gara sanmarinese puntano ad essere protagonisti dopo aver dimostrato negli ultimi anni il grande potenziale di Škoda Fabia sulla terra.

Arrivano dunque le strade bianche che tante soddisfazioni ha dato a Škoda Italia Motorsport. Nel week-end del 29-30 giugno si disputa la 46° edizione del San Marino Rally, gara valevole per il Campionato Italiano Rally, quinto degli otto appuntamenti in calendario. Proprio nel 2017 a San Marino era arrivata l’ultima vittoria su questo fondo, che aveva permesso alla coppia Scandola-D’Amore di continuare a lottare per il CIR. Anche oggi le ambizioni della squadra permettono di affrontare la corsa con la medesima carica e determinazione. Škoda Fabia R5 ha un grande potenziale sui terreni con scarsa aderenza e i test pre-gara hanno dato concreti riscontri al team veronese.

“Il Rally di San Marino è una delle gare che più mi piace tra quelle del CIR e punto, senza mezzi termini, al grande risultato”, racconta Umberto Scandola. “La terra è il mio fondo naturale, una condizione che probabilmente esalta il mio modo di guidare. Come dico spesso però a San Marino bisogna usare la testa, ci sono punti molto insidiosi dove è facile forare e le temperature elevate mettono a dura prova la meccanica e gli pneumatici. Nella pausa che ha portato a questo rally abbiamo fatto diverse giornate di test ricevendo riscontri interessanti sia per lo sterrato sia per il proseguo della serie su asfalto. Sappiamo che in questo week-end ci giochiamo buona parte della stagione, la vettura è al top e tutta la squadra è molto concentrata. Vogliamo far bene e divertire i tanti appassionati che verranno a seguire questo campionato sempre di altissimo livello”.

San Marino, Romagna e le regioni vicine saranno attraversate dal rally la cui partenza è fissata per venerdì 29 giugno alle 14.30 e porterà i piloti da Serravalle a San Marino. La prima giornata prevede 5 prove cronometrate - compresa la PS in diretta televisiva - per 36,4 km su un totale di 238. Alle 22.15 le 50 vetture passeranno lungo viale Ceccarini nel centro di Riccione, dove si prevede un pubblico gremito. Sabato la tappa più impegnativa che prende il via alle 08.45 da San Marino verso Sestino (AR) per 8 tratti cronometrati pari a 83,9 km, su un totale di 356. La conclusione è prevista per le 19.30 sul palco di Borgo Maggiore.

Škoda sarà presente a Riccione con il PlayRally Tour 2018, aperto a tutti i giovani e alle famiglie appassionate di motori che potranno vivere un’esperienza coinvolgente con sfide di abilità e simulatori di guida. L’appuntamento è in piazzale Ceccarini: il 29 e 30 giugno e il 1 luglio dalle 16.00 alle 24.00. Inoltre sul sito www.skoda-auto.it è presente un concorso riservato agli appassionati. Basta iscriversi nell’apposita sezione, per avere accesso alla fase di estrazione. Sono previsti 8 sorteggi di pari passo con le gare del Campionato Italiano Rally 2018 (dettagli sul sito) e una super estrazione finale. In palio premi esclusivi e un emozionante test drive come co-pilota di Umberto Scandola su Škoda Fabia R5.