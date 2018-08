Rally in Germania, i veronesi Scandola e Gaspari risalgono la classifica

Prosegue l'esperienza positiva dei veronesi Umberto Scandola e Andrea Gaspari all'Adac Rally della Germania. Dopo il terzo posto nella prova speciale, la loro Skoda Fabia è salita al 19simo posto nella classifica assoluta e all'ottavo nella categoria delle auto R5 iscritte al campionato WRC2.

Scandola e Gaspari non si sono risparmiati nella seconda tappa del rally mondiale tedesco e hanno attaccato cercando di migliorare la loro posizione in classifica, sempre con l'obiettivo principale di fare esperienza assieme al team in una gara così particolare.