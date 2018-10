"Verona protagonista del Campionato Italiano Rally". Arriva il Due Valli

Porto i saluti del Dott. Baso che non ha potuto essere qui oggi. Ancora una volta Verona sarà protagonista del Campionato Italiano Rally, e non solo.

Ha aperto così Riccardo Cuomo, Direttore Automobile Club Verona, la presentazione del Rally Due Valli 2018 che si è tenuta nella Sala Arazzi del Comune di Verona nella mattinata di mercoledì. All'appuntamento erano presenti anche l'Assessore allo Sport del Comune, Filippo Rando, il Presidente di ACI Verona Sport Alberto Riva, il Presidente di AMIA Verona Bruno Tacchella, il Presidente del Consorzio Bim Adige Franco Rancan e il Presidente del Gruppo Battistolli, nonché pilota di fama internazionale, Luigi Battistolli.

L'edizione 2018 ha avuto una genesi molto lunga - ha proseguito Cuomo -, lo staff tecnico ha lavorato giorni e notti per individuare il percorso, per adattarlo alle normative, per renderlo più adatto alle quattro gare che si disputeranno il 12 e 13 ottobre. Una gara impegnativa dove vincerà chi avrà cuore e coraggio. Da parte dell'Automobile Club Verona un ringraziamento particolare all'Amministrazione Comunale, al Sindaco Sboarina e all'Assessore allo Sport Filippo Rando per la sensibilità dimostrata nel voler mantenere il Rally Due Valli in Piazza Bra all'ombra dell'Arena. Invito tutti alla prova spettacolo SPS “Città di Verona – Alfa Romeo Girelli” nella serata di venerdì 12 ottobre, per la quale consiglio di non aspettare fino all'ultimo momento per acquistare i biglietti, dato che per motivi di sicurezza l'accesso avrà posti limitati. Non posso dimenticare di ringraziare gli sponsors e i partners, senza i quali il Rally Due Valli non potrebbe godere del prestigio che ha acquisito in questi anni.

La manifestazione organizzata dall'Automobile Club Verona in collaborazione con Comune di Verona e Veronafiere e con il sostegno, tra gli altri, di Orange1, Alfa Romeo F.lli Girelli, Banca Valsabbina, Bim Adige, ACI Global, Isap Packaging, SARA Assicurazioni e Rangers oltre alle partecipate del Comune di Verona AGSM, AMIA e ATV, coinvolgerà quest'anno ben 179 equipaggi suddivisi nelle quattro manifestazioni in programma: 63 vetture nel 36° Rally Due Valli valido per come ultimo round del Campionato Italiano Rally 2018, 66 vetture nel 36° Rally Due Valli valido per il Campionato Regionale Rally, 32 vetture nel 13° Rally Due Valli Historic appuntamenti di fine stagione del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e 18 vetture nell'8° Due Valli Classic epilogo del Trofeo Tre Regioni 2018 di Regolarità Sport.

Quest'anno il percorso è davvero tosto - ha detto il Presidente ACI Verona Sport, Alberto Riva -. Abbiamo cercato di proporre tutte le condizioni: lento, veloce e misto guidato. Abbiamo pensato non solo ai piloti ma anche al pubblico, perché il rally deve tornare ad essere vicino alla gente, a far appassionare grandi e piccoli, ad unire generazioni sotto la passione per i motori. Ecco perché la prova di Erbezzo di venerdì sera si prospetta come una grande festa in Lessinia, mentre la spettacolo allo Stadio Bentegodi sarà una grande kermesse dedicata soprattutto alla città di Verona. Il percorso di sabato sarà altrettanto per piloti veri, con l'immancabile passaggio in Loc. Collina che, permettetemelo, non può mai mancare in un Rally Due Valli che si rispetti. Grazie a tutto lo staff che ha lavorato per realizzare questa edizione e ora spazio al Rally Due Valli.

A partire dalla serata di venerdì, quattro categorie di auto si sfideranno sulle strade veronesi, transitando anche da piazza Brà per la parata. In palio c'è anche il Campionato italiano rally, che vede sfidarsi Scandola, Andreucci, Campedelli e Crugnola.