Inizia a prendere forma il Rally Due Valli 2018: quattro le gare in programma

La strada per il Rally Due Valli 2018 è ancora lunga, ma l'Automobile Club Verona, in collaborazione con ACI Verona Sport, è al lavoro per definire i dettagli della manifestazione che anche quest'anno dall'11 al 13 ottobre sancirà la conclusione dei principali campionati italiani di rally: CIR e CIRAS.

Il Rally Due Valli 2018 includerà infatti quattro gare in una: il 36° Rally Due Valli sarà valido come ultimo atto del Campionato Italiano Rally, quest'anno davvero interessante e ricco di protagonisti, e come per le scorse edizioni anche per il Campionato Regionale Rally. Il 13° Rally Due Valli Historic concluderà invece la stagione del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, su un percorso studiato appositamente per valorizzare la spettacolare manifestazione riservata alle vetture storiche che replicherà in buona parte l'itinerario del CIR. Nonostante le nuove regole abbiano imposto una rivisitazione logistica, il Comitato Organizzatore ha lavorato intensamente al fine di confermare anche l'8° Due Valli Classic, evento di regolarità sport che concluderà il Trofeo Tre Regioni 2018.

Le nuove normative ACI Sport del Campionato Italiano Rally, hanno obbligato il team tecnico a ridisegnare i contorni della manifestazione, che si disputerà nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 ottobre. Grande attenzione sarà riservata alla prova spettacolo di apertura, che subirà importanti cambiamenti soprattutto per garantire visibilità e divertimento per il pubblico. La speciale godrà di copertura televisiva e sarà trasmessa anche in streaming sul web.

Una grande novità di questa edizione sarà però la grande indipendenza logistica delle quattro gare. Pur con un percorso che coinvolgerà le stesse prove speciali, CIR, CIRAS, CRR e REGOLARITA' SPORT avranno un'identità molto marcata e si giocheranno in quattro gare molto diverse tra loro per chilometraggio e distribuzione delle prove speciali nelle due giornate.

Rispetto al grande lavoro organizzativo in fase di ultimazione, è possibile però tracciare qualche dettaglio del weekend. Il CIR e CIRAS, si disputeranno su due giornate, venerdì e sabato, mentre il CRR avrà il suo fulcro nella giornata di sabato dopo il prologo di venerdì con la prova spettacolo. La REGOLARITA' SPORT, infine, si correrà solo al venerdì, su prove piuttosto lunghe che saranno quindi divise in più PCT come successo nelle scorse edizioni, per un totale di circa 13 rilevamenti.

Per tutti gli appassionati anche un altro grande ritorno: la notte. Nella serata di venerdì 12 ottobre infatti, lo staff dell'Automobile Club Verona ha previsto che il Rally Due Valli torni ad affrontare una vera e propria sezione di gara in notturna, come fu nelle prime edizioni e come era prassi comune nei gloriosi anni Settanta e Ottanta. Questo consentirà a livello tecnico una difficoltà aggiunta per i concorrenti, mentre per il pubblico sarà sicuramente uno spettacolo emozionante.

In fase di definizione in queste settimane le location di partenza e arrivo a Verona e quelle dei Parchi Assistenza, moderno per CIR e CRR e storico per il CIRAS.

Gli headquarters saranno ancora una volta ospitati nel Palaexpo di Veronafiere.