Rally Due Valli, aperte le iscrizioni: per il pubblico l'affascinante novità "Due Valli Fly"

Aprono le iscrizioni al Rally Due Valli 2019, il grande ed atteso evento di rally organizzato dall'Automobile Club Verona che dal 10 al 12 ottobre tornerà ad avvolgere la città della passione per questa disciplina, da sempre molto seguita su tutto il territorio. Sarà possibile iscriversi fino a martedì 1 ottobre e si raccomanda di procedere nelle operazioni di iscrizione solo dopo aver rinnovato la licenza ACI Sport.

Il Due Valli 2019, giunto alla sua trentasettesima edizione, comprenderà ben cinque tipologie di gara differenti, per le quali sul sito web www.rallyduevalli.it sono indicati tutti i particolari e disponibili, oltre alle schede di iscrizione, anche i documenti di dettaglio come cartine del percorso, tabelle distanze e tempi e altre informazioni importanti per pubblico e piloti quali programma e guida alle prove speciali.

Il 37° Rally Due Valli | Campionato Italiano Rally (CIR)

Sarà la manifestazione cardine non solo per essere parte del massimo campionato tricolore della specialità, che a Verona affronterà il penultimo appuntamento e ultimo su asfalto, ma anche perché nel complesso del Due Valli 2019 sarà la gara con il chilometraggio più lungo. Riservata alle vetture moderne si svilupperà su 11 prove speciali, due giornate, oltre 150km cronometrati per 500km di percorso.

37° Rally De Valli | Coppa Rally di Zona (CRZ)

Gara regionale, sempre per vetture moderne, sempre molto apprezzata dai piloti locali, si correrà con un percorso leggermente diverso rispetto al CIR per rispettare i regolamenti di settore. 8 prove speciali su due giornate, oltre 80km di prove cronometrate e un chilometraggio complessivo di poco sotto i 330km.

37° Rally Due Valli | Trofeo Rally di Zona (TRZ)

Novità inserita nel programma qualche giorno fa, questa titolazione ammetterà al via le auto da rally storiche e si correrà sul medesimo percorso del CRZ, con 4 speciali al venerdì, 4 al sabato e un percorso totale appunto di 330km.

14° Rally Due Valli Historic | Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS)

Massima titolazione per le gare storiche in Italia, il Rally Due Valli Historic sarà l'ultimo appuntamento della serie e quest'anno assegnerà anche il titolo di Campione Italiano, ancora in palio dopo le sette gare fino a qui disputate. 9 prove speciali, prima giornata molto breve e seconda giornata intensa con il cuore della sfida. 111km cronometrati e 340km totali di percorso.

9° Due Valli Classic | Regolarità Sport Trofeo Tre Regioni

Manifestazione di auto storiche a cui potranno partecipare le stesse tipologie di vetture dei rally storici seppure con una preparazione tecnica inferiore e meno sportiva. Di carattere rievocativo, la regolarità sport genererà la sua classifica non considerando l'equipaggio più veloce, ma il più preciso che saprà rispettare al centesimo di secondo i tempi imposti per la percorrenza delle prove cronometrate. Una sola tappa, sabato 12 ottobre, quattro prove suddivise in due rilevamenti ciascuna per un totale di 8 pressostati.

Rombano i motori al Pala Expo

Fulcro logistico della gara sarà come di consueto Veronafiere. Il Pala Expo ospiterà la Direzione Gara e la Sala Stampa, mentre il Parcheggio P3 sarà allestito come un paddock grazie al parco assistenza dove i concorrenti faranno ritorno tra una prova e l'altra durante la gara e sosteranno per il riordino notturno tra prima e seconda giornata.

Da non perdere lo spettacolo della SPS “Città di Verona” in programma venerdì 11 al Parcheggio C dello Stadio Bentegodi dove si sfideranno i concorrenti di CIR e CIRAS in un'appassionante sfida uno contro uno su un percorso di poco sotto i due chilometri. Accesso a pagamento per il pubblico con tribune e servizi. All'interno dello stesso percorso si svolgerà anche Rally Therapy – A bordo di un sogno, i cui dettagli sono disponibili sul sito web ufficiale.

Servizio interessante, del quale saranno forniti ulteriori dettagli prossimamente, il nuovo Due Valli Fly, che permetterà agli spettatori di seguire le prove speciali a bordo di un elicottero. La manifestazione prenderà il via già mercoledì 9 con le operazioni di verifica dei piloti prioritari che proseguiranno poi anche giovedì 10. Venerdì 11 lo shakedown ad Illasi e quindi le partenze, dal Parcheggio P3 di Veronafiere, oltre alle prove speciali della prima giornata. Sabato seconda giornata di rally con l'arrivo di tutte le cinque manifestazioni in Piazza Bra, grazie alla collaborazione del Comune di Verona.