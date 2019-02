Stessa formula, altra data: il Rally dei Colli Scaligeri prepara il ritorno

Mancano due mesi al 4° Rally dei Colli Scaligeri, il Rally Day organizzato dalla Aeffe Sport e Comunicazione che per l’edizione 2019 cambia data. La manifestazione si disputerà infatti i prossimi 6 e 7 aprile, uno spostamento dovuto soprattutto al fitto calendario sportivo della stagione che sta per iniziare che ha obbligato gli organizzatori a rivalutare il posizionamento.

Dopo il diffuso apprezzamento espresso da pubblico, piloti e team, l’evento si disputerà ancora una volta su tre prove da ripetere per due volte, decisamente spettacolari per il pubblico e dall’importante valore tecnico per i piloti, tutte disegnate tra Montorio e la zona pedemontana della Lessinia, con alcuni passaggi sicuramente di grande fascino.

Dopo le verifiche di sabato 6 aprile, l’agonismo sarà concentrato in domenica 7 aprile. Montorio ospiterà la partenza, l’arrivo e il parco assistenza, oltre che la cerimonia di premiazione.

La novità più interessante della quarta edizione sarà sicuramente l’atteso Rally Party che nella serata di sabato 6 aprile coinvolgerà tutti gli equipaggi, i team e le scuderie iscritte. Aeffe Sport e Comunicazione usufruirà della tensostruttura allestita al Circolo Primo Maggio di Montorio dove i concorrenti potranno partecipare alla cena inaugurale aperta anche a familiari e team del 4° Rally dei Colli Scaligeri. Nel corso della serata, saranno estratti, tra gli equipaggi presenti, anche dei fortunati vincitori di alcuni esclusivi premi tra cui la restituzione della tassa di iscrizione, abbigliamento sportivo e molto altro.

Gli organizzatori sono inoltre in contatto con alcune realtà del territorio grazie alle quali saranno istituiti dei premi e trofei speciali che saranno svelati nelle prossime settimane.