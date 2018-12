Rally, il LessiniaSport è alle porte: sarà un'edizione completamente inedita

La macchina organizzativa del Rally Club Valpantena non si ferma. Il 9° LessiniaSport è infatti alle porte. La regolarità sport di inizio stagione sarà anticipata nel 2019 a venerdì 15 e sabato 16 febbraio, come fu nella primissima edizione, sempre con fulcro a Bosco Chiesanuova.

La manifestazione, diventata oramai un classico tra piloti, navigatori, team e appassionati si prepara ad un'edizione completamente inedita, non solo per la data ancora invernale, ma soprattutto per il percorso e la logistica. Pur restando focalizzata nella “Bella dei Lessini”, Bosco Chiesanuova, il 9° LessiniaSport tornerà a disputarsi su una sola tappa, sabato 16 febbraio, con ben 9 prove cronometrate a tempo, tre da ripetere per due volte e una da ripetere per tre volte.

Veloce e dinamica, la gara presenterà un percorso rivisitato nella sua quasi totalità, con una sola prova uguale all'edizione 2018. Questo consentirà ai concorrenti di confrontarsi con nuove prove, alcune comunque riprese dall'edizione dello scorso anno, con partenza e arrivo sempre a Bosco Chiesanuova. Le verifiche sportive e tecniche si terranno tra l'Hotel Frizzolan e Piazza Vittoria nella giornata di venerdì 15 novembre.

Grande novità del 2019 sarà l'abbinamento della manifestazione con il 1° Lessinia Rally Historic, rally storico nazionale non titolato che debutterà quindi sulle strade della Lessinia.

Le iscrizioni apriranno il prossimo gennaio 2019.