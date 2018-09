Il duo Scandola-D'Amore vince il Rally Adriatico. "Ci voleva proprio"

Non hanno tradito attese e pronostici Umberto Scandola e Guido D'Amore. A bordo della loro Škoda Fabia R5, il pilota veronese e il suo navigatore sono ritornati sul gradino più alto del podio al Rally Adriatico per la sesta volta consecutiva e sono balzati in testa alla classifica costrutti del campionato italiano di rally.

Il duo Scandola-D'Amore ha preso il comando del Rally Adriatico alla fine della prima giornata e ha poi aumentato il vantaggio nella seconda, grazie a cinque vittorie su nove prove.

Ci voleva proprio - ha raccontato Umberto Scandola - Dopo tanto lavoro svolto negli ultimi mesi assieme al team e ai nostri partner tecnici è arrivata una bellissima vittoria che ci porta al comando del campionato costruttori. Quest'anno l'Adriatico è stato ancora più impegnativo che in passato perché abbiamo lottato contro avversari molto competitivi e il ritmo è stato sempre tiratissimo. Solo attaccando in ogni curva, prova dopo prova, ci ha permesso di conquistare decimi preziosi fondamentali quando i distacchi minimi non permettevano nessun tipo di calcolo. Siamo stati bravi a tenere alta la concentrazione senza commettere nessun errore che avrebbe potuto compromettere il risultato finale e la stagione stessa.

L'ultimo appuntamento del campionato di rally sarà il 12 e 13 ottobre, il Rally Due Valli di Verona. Nella gara di casa, Scandola avrà come obiettivo la conquista del titolo nazionale.