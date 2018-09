Rally, il veronese Umberto Scandola nelle Marche per il Rally Adriatico

Dopo la pausa estiva il Campionato Italiano Rally riprende il suo cammino il 21 e 22 settembre con il 25esimo Rally Adriatico sugli sterrati delle provincie di Macerata e Ancona. Una entusiasmante sfida lungo 14 prove speciali. E per Umberto Scandola e Guido D'Amore una buona occasione per cercare di migliorare la classifica, che al momento li vede in seconda posizione.

Anche quest’anno il Rally Adriatico è pronto ad accogliere nei suoi veloci sterrati i migliori piloti. Un mix che vede al via 47 concorrenti di cui ben 16 al volante delle R5, le vetture che lotteranno per la vittoria assoluta. Tra i piloti da battere c'è Umberto Scandola con il compagno Guido D'Amore, forti di cinque vittorie consecutive nelle ultime edizioni. Per il pilota veronese il Rally Adriatico diventa una tappa fondamentale per la stagione, un'occasione fondamentale per continuare a lottare per il titolo.