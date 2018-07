Verona Rugby, primo raduno di preparazione al campionato di Eccellenza

Ho detto ai ragazzi che ci aspetta una stagione entusiasmante e poi ho augurato loro un buon lavoro.

Così l'allenatore del Verona Rugby Antonio Zanichelli ha dato il via al primo incontro sul campo di Parona con la nuova rosa che disputerà il campionato di Eccellenza 2018-2019, grazie alla storica promozione conquistata al termine della scorsa stagione.

Zanichelli, questa estate, ha vestito i panni di direttore sportivo per poter gestire in prima persona la composizione del roster veronese. "Ci siamo subito messi al lavoro per non farci trovare impreparati - ha detto - Il nostro obiettivo primario è la salvezza, ma senza timori reverenziali. Abbiamo costruito una rosa bilanciata e competitiva, consolidando il gruppo esistente e colmando, con innesti oculati, le lacune emerse nel corso della stagione scorsa. Siamo soddisfatti del lavoro fatto finora: abbiamo inserito giocatori di esperienza e ragazzi giovani abituati al livello richiesto dall'Eccellenza, ma senza spendere troppo. Detto ciò, il nostro mercato è ancora in corso e sicuramente nelle prossime settimane ci saranno degli aggiornamenti".

Finora sono otto i nuovi innesti. Tre provengono dal Petrarca Rugby Padova e sono Giacomo Bernini, Vincenzo Delfino e Jacopo Salvetti. L'ala Andrea Buondonno arriva dal Mogliano Rugby, mentre l'altra ala Federico Geronazzo proviene dalla Benetton Rugby. Dal Valsugana Rugby è arrivato questa estata il pilone Vittorio Lastra Masotti, dal Calvisano Rugby si è inserito nella rosa veronese il mediano d'apertura Michele Mortali e infine dal Rugby Rovigo Delta è giunta una nuova terza linea, classe '92, Guglielmo Zanini.