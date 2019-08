Al Payanini Center l'ultimo raduno della Nazionale di rugby prima del Mondiale

La Nazionale Italiana di Rugby ha scelto la casa del Verona Rugby, in via San Marco 114, come ultimo luogo in cui radunarsi in vista della Coppa del Mondo che si disputerà il mese prossimo in Giappone. Gli azzurri, guidati dal ct Conor O'Shea, si alleneranno al Payanini Center dal 25 al 27 agosto, pensando al loro esordio nel Mondiale, che sarà il 22 settembre contro la Namibia.

E in concomitanza con lo sbarco in città della Nazionale, il Verona Rugby presenterà la prossima stagione sportiva e lancerà la campagna abbonamenti, che permetterà di seguire tutte le partite casalinghe che gli antracite veronesi disputeranno nel campionato di Serie A.

La presentazione è in programma al Payanini Center domenica 25, dopo le 16, a conclusione del primo allenamento dell'Italia a Verona e sarà seguita da un momento conviviale.