Chievo, mano pesante della Procura. Chiesta penalizzazione di 15 punti

Ci si aspettava una richiesta di penalizzazione pesante e oggi, 17 luglio, si è saputo quanto è pasante. Si è svolto questo pomeriggio il processo sportivo in cui il Chievo Verona è imputato per caso delle plusvalenze gonfiate. Secondo quanto diffuso da Askanews, il procuratore federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 15 punti per la stagione scorsa. Per il Chievo significherebbe retrocessione, con il Crotone che sarebbe ripescato. La società clivense ha avuto l'opportunità di difendersi e ora dovrà attendere qualche giorno. Entro la fine di questa settimana si conoscerà la sentenza di primo grado.

L'altra società coinvolta nel caso delle plusvalenze fittizie è il Cesena. La stessa pena è stata chiesta per il club romagnolo, che però è ufficialmente fallito e risulta quindi ininfluente la sentenza del tribunale per il futuro della società bianconera.

Di illecito sportivo è invece accusato il Parma. Il procuratore federale ha chiesto una penalizzazione di due punti applicata alla stagione passata o di sei punti per la prossima stagione. La differenza tra le due pene è enorme, perché due punti tolti allo scorso campionato del Parma porterebbero ad una mancata promozione della squadra emiliana in Serie A e a quel punto sarebbe ripescata un'altra squadra (l'Hellas o paradossalmente il Chievo Verona?). Sei punti tolti al prossimo campionato del Parma, invece, non annullerebbe la promozione. Il Parma giocherebbe in Serie A, ma partendo da -6.