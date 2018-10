Calzedonia Verona, presentata la squadra che vuole divertire i tifosi

Il mondiale di pallavolo maschile si è concluso con la vittoria della Polonia e con poche soddisfazioni per l'Italia, eliminata ad un passo dalle semifinali. È riuscita a raggiungere le semifinali la Serbia allenata da Nikola Grbic, tecnico della Calzedonia Verona, ma perdendo con Brasile e Stati Uniti ha chiuso al quarto posto.

Non ci sono stati dunque grandi protagonisti della Calzedonia Verona agli ultimi mondiali, giocati tra Italia e Bulgaria, ma ormai sono finiti e il 14 ottobre comincerà la Superlega, il massimo campionato italiano di volley. Per i gialloblu il primo impegno sarà in trasferta, a Monza, e per questo la squadra si è preparata. Squadra che ufficialmente è stata presentata ieri, 2 ottobre, al BluVolley Sporting Club, nell'evento dal titolo "Nuovo stile, stessa passione". A condurlo sono stati la giornalista di Sky Sport Marina Presello e il giornalista Gianluca Tavellin.

La serata è stata aperta dal saluto del presidente Stefano Magrini e dei soci BluVolley, seguito poi dall'intervento di Matteo Muraro, direttore commerciale e responsabile sponsorizzazioni sportive del gruppo Calzedonia. E oltre alla prima squadra finalmente al completo, è stato presentato anche il settore giovanile gialloblù.

Una Calzedonia con i piedi per terra quella descritta dal presidente Magrini. Zero proclami e nessun obiettivo al di fuori della portata di una squadra che vuole innanzitutto divertire i propri tifosi.