Calzedonia vince il tiebreak ma perde il golden set contro Kioene Padova

È stata decisa al golden set la finalista veneta dei playoff validi per accedere alla Challenge Cup. Dopo la sconfitta al tiebreak della gara di andata, la Calzedonia Verona ha battuto la Kioene Padova, ancora una volta al quinto set. Si è dovuto quindi giocare un ultimo parziale di spareggio e ad aggiudicarselo ieri, 21 aprile, all'Agsm Forum sono stati i padovani.

Nel primo set, Verona sembra avere qualcosa in più, si porta in vantaggio (8-6) ma nel giro di qualche scambio è di nuovo parità, 11-11. Gli attacchi di Stern spingono i veronesi ancora in avanti (17-14). Nel finale, i gialloblu gestiscono bene ed è Birarelli ha chiudere il punto del 25-21. Completamente diverso il secondo parziale, dove invece la Calzedonia ha dovuto rincorrere gli avversari, partiti con uno sprint che li ha portati sul 3-7. Punto dopo punto, Verona recupera e trova il pari sul 10-10. La Kioene replica e si riporta a +3 (12-15). Nuovo recupero gialloblu che però non riequilibrano il punteggio (17-18). I cambi di coach Nikola Grbic non cambiano il volto del set, vinto da Padova 23-25. Nel terzo set, Padova parte ancora con il piede giusto (6-9) e Verona pareggia sul 9-9 e poi passa anche in vantaggio. Nuova parità sul 15-15 e con una buona gestione del cambiopalla, Padova si costruisce un piccolo vantaggio (16-18) e lo mantiene fino al 23-25 finale. La Calzedonia non può più perdere un set se non vuole essere eliminata dai playoff per il quinto posto. Nel quarto e nel quinto parziale, i veronesi sono delle furie e in entrambi i set vincono con dieci punti di distacco dagli avversari e con percentuali offensive che sfiorano la perfezione.

Si arriva così al sesto e decisivo parziale, dove tensione, nervosismo e stanchezza l'hanno fatta da padrone. Ogni minimo vantaggio veronese veniva presto appianato e, quando erano gli ospiti a portarsi in vantaggio, la Calzedonia ricuciva. Tutto si è deciso ai vantaggi, con Padova brava a chiudere sul 15-17. Verona, eliminata dai playoff scudetto, esce anche dai playoff per la Challenge e il prossimo anno non giocherà competizioni europee.

"A caldo sono molto arrabbiato, anche se sono sicuro che il prossimo anno, non giocando le coppe avremmo molto più tempo per allenarci e quindi per far crescere i nostri giovani", è stato il commento dell'allenatore gialloblu Grbic.

Calzedonia Verona - Kioene Padova 3-2 (Padova vince al golden set)

Calzedonia Verona: Spirito 4, Stern 25, Jaeschke 19, Birarelli 2, Pajenk 7, Manavinezhad 20, Pesaresi (L), Maar 7, Marretta 0, Mengozzi 4, Paolucci 0, Grozdanov 5, Frigo (L). All. Grbic.

Kioene Padova: Travica 3, Nelli 16, Cirovic 16, Polo 10, Volpato 14, Sperandio 0, Premovic 6, Balaso (L), Peslac, Gozzo 7, Scanferla 0, Koprivica 4 n.e: Randazzo, Bassanello (L). All. Baldovin.