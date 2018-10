Verona Rugby, sconfitta con onore per 18-7 in casa dei campioni d'Italia

È finita 18-7 per i campioni d'Italia del Petrarca Rugby la quarta giornata del campionato Top 12 del Verona Rugby. Un risultato giusto, ma con qualche rimpianto per gli scaligeri che avrebbero potuto tornare a casa con il punto di bonus difensivo e non ci sono riusciti.

I primi venticinque minuti della gara sono tutti padovani. Verona gioca troppo contratta e subisce due mete quando gli avversari alzano il ritmo. A segno vanno Riera e Benettin, mentre Ragusi non è preciso nelle conversioni e quindi il primo vantaggio del Petrarca è di 10-0. Alla mezz'ora Verona si scuote e diviene protagonista. Al riposo, le due squadre ci vanno sul punteggio di 10-7, grazie ad una meta di Mortali e alla trasformazione di McKinney. Nel secondo tempo, continua il momento positivo del Verona, ma gli ospiti non ne approfittano e così il Petrarca li punisce con la meta di Capraro. Ragusi ancora impreciso nella trasformazione e il puntaggio diventa 15-7. I cambi non ravvivano la gara che si sblocca solo con un penalty realizzato da Ragusi per il definitivo 18-7.

Nei momenti topici della partita purtroppo manchiamo di lucidità e questo ci costa caro - ha dichiarato l'allenatore del Verona Rugby Zanichelli - Non siamo partiti benissimo, ma poi ci siamo rimessi in carreggiata riuscendo ad essere più concreti. Nonostante questo però non abbiamo creato tante opportunità. Le fasi statiche non sono state all'altezza di una partita che si sapeva sarebbe stata molto dura.

ARGOS PETRARCA PADOVA - VERONA RUGBY 18-7

Argos Petrarca Padova: Ragusi; Favaro, Riera, Bettin, Capraro (51' De Masi), Benettin (73' Zini), Su'A (66' Cortellazzo); Trotta (63' Grigolon), Manni, Conforti (Cap), Ortega (19' Gerosa), Cannone, Rossetto (60' Scarsini), Cugini (56' Marchetto), Borean (67' Braggiè); All. Andrea Marcato.

Verona Rugby: Mortali, Buondonno, Pavan (70' Zanon), Quintieri, Conor, McKinney (65' Cruciani), Soffiato (67' Di Tota), Zanini, Artuso (4' Zago), Salvetti (Cap), Groenewald, Mountariol, Cittadini (60' D’Agostino), Delfino (41' Silvestri), Furia (50' Lastra Masotti); All. Zanichelli.

Arbitri: Angelucci (Livorno), Franco (Pordenone), Munarini (Parma) e Quarto Uomo: Brescacin (Treviso).