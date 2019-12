Peschiera si veste di nero per dare un calcio al razzismo sui campi di gioco

Lo aveva promesso il Peschiera Calcio, dopo i vergognosi commenti razzisti contro Jadson uditi nel corso della sfida contro il Castelnuovosandrà, valida per il campionato Under 17, e così domenica sia la formazione giovanile sia la Prima squadra sono scese in campo con una maglia interamente nera, in segno di solidarietà al proprio tesserato.

Una settimana prima, due spettatori avrebbero apostrofato il calciatore con la parola "negro", venendo uditi da alcuni familiari e da alcuni membri della società arilicense. Nei giorni successivi era arrivato il messaggio del club veronese, affidato ai social, di piena condanna verso questo incivile atteggiamento, al quale aveva dato la propria solidarietà anche il Castelnuovosandrà.

E proprio domenica è arrivata anche la tripletta per Jadson: una splendida giornata dunque, per ribadire con forza il proprio "no" al razzismo.