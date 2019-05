Pescara - Hellas Verona, probabili formazioni | Di Gaudio e Zaccagni ancora fuori

Come nel match dell'andata, anche in quello di ritorno tra Hellas Verona e Pescara mancheranno i gialloblu Di Gaudio e Zaccagni. I loro nomi non figurano tra i ventitre convocati da Alfredo Aglietti per la gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B.

Pescara ed Hellas Verona si affrontano domani, 26 maggio, allo stadio Adriatico, dopo aver pareggiato per 0-0 al Bentegodi. L'arbitro sarà Eugenio Abbattista di Molfetta. Per una delle due squadre, quella di domani sarà l'ultima gara della stagione. L'altra invece continuerà il cammino per la promozione in Serie A, incontrando in finale la vincente del confronto tra Benevento e Cittadella.

Per un mero calcolo statistico e per il favore del campo, i pronostici danno come più probabile il successo del Pescara. Il miglior piazzamento in classifica al termine del campionato, gli permette di giocare per due risultati su tre. Agli abruzzesi, infatti, può andare bene anche un pareggio per passare il turno. L'Hellas invece deve assolutamente vincere e le dichiarazioni del presidente Maurizio Setti hanno cercato di compattare l'ambiente, affinché tutto il popolo gialloblu sostenga il Verona domani.

A differenza dell'Hellas, sono tutti disponibili nel Pescara. «Anche Campagnaro - ha dichiarato il tecnico dei pescaresi Giuseppe Pillon - La squadra sta bene, sia fisicamente che mentalmente. E per il ruolo di terzino sinistro, Del Grosso e Pinto hanno le stesse possibilità di giocare». Pinto, però, è apparso in difficoltà su Matos all'andata e questo potrebbe far sciogliere il ballottaggio a favore di Del Grosso.

Nel Verona, il posto di Zaccagni a centrocampo potrebbe essere coperto da Danzi, mentre in attacco è improbabile che Pazzini e Di Carmine giochino insieme dal primo minuto. E, tra i due, potrebbe essere Pazzini la punta titolare.

Queste le probabili formazioni:

