Pescara - Chievo Verona, le probabili formazioni | Meggiorini out, recupera Di Noia

Sfida decisiva per il Chievo Verona all'ora di pranzo domenica 29 dicembre, nella trasferta contro il Pescara, squadra appaiata in classifica a quota 25 punti. L'ultima vittoria in campionato per la formazione di Marcolini risale ormai al 7 dicembre scorso contro la Cremonese, poi sono arrivate due sconfitte e in mezzo il pareggio col Cittadella. Chiudere l'anno con una vittoria potrebbe significare tornare a risalire la china e ricominciare a credere in una corsa alla promozione che finora ha vissuto di troppi alti e bassi.

QUI PESCARA - Reduci dalla vittoria in trasferta contro il Livorno, i padroni di casa potranno sicuramente sfruttare il fattore campo, ma le acque sono piuttosto mosse a Pescara. Non si è tenuta la conferenza stampa usuale nel giorno prima del match per il mister Zauri. Tra le scelte dei convocati spicca l'assenza a sorpresa di Memushaj, con il possibile impiego al suo posto di Kastanos.

QUI CHIEVO VERONA - In casa Chievo si punta a dare una scossa e per farlo servirebbero i tre punti. Non sarà però della partita lo squalificato Meggiorini, e questa per Marcolini non è certo una buona notizia. Al suo posto potrebbe giocare titolare Pucciarelli, ma qualche chance dovrebbe averla anche Giaccherini. Fuori per infortunio anche Obi e Ceter che non sono tra i convocati, mentre per Di Noia i guai alla caviglia sarebbero risolti ed è rientrato nel gruppo. Marcolini in conferenza ha ammesso che il momento è particolarmente delicato, ma ha anche palesato la voglia di riscatto da parte dei suoi: «Il Pescara è un'ottima squadra che proverà a fare la partita, noi dovremo essere bravi a mettere in campo le nostre migliori qualità e cercheremo di farci valere. Sarà una partita spartiacque dal punto di vista psicologico, poi la classifica è talmente corta che anche un risultato negativo cambierebbe poco, ma fare punti ci consentirebbe di lavorare con maggiore serenità».

Le probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1): Kastrati; Ciofani, Scognamiglio, Drudi, Del Grosso, Busellato, Palmiero, Kastanos, Machin, Galano, Maniero.

Allenatore: Zauri

CHIEVO (4-3-1-2): Nardi; Dickmann, Vaisasen, Rigione, Cotali, Segre, Esposito, Garritano, Vignato, Pucciarelli, Djordjevic.

Allenatore: Marcolini