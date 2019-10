Ex Chievo e Frosinone, Paolo Sammarco ingaggiato dalla Virtus Verona

Paolo Sammarco, condottiero vero, hai il rispetto di un popolo interno.

Con questo striscione i tifosi del Frosinone hanno salutato il centrocampista Paolo Sammarco, comasco classe '83, svincolatosi dal club ciociaro. Ha conquistato i tifosi del Frosinone, dove ha collezionato più di 100 presenze, ma la sua carriera non è ancora finita. Paolo Sammarco, infatti, è tornato a Verona. Le sue prime stagione in Serie A le ha giocate con la maglia del Chievo, tra il 2004 e il 2007, ritornando poi i gialloblu nella stagione 2011-2012. Sammarco, però, non vestirà la maglia clivense, bensì quella della Virtus Verona.

Oggi, 15 ottobre, l'atleta ha svolto le visite mediche ed è pronto ad unirsi al gruppo allenato da Luigi Fresco. Un gruppo che sembra aver ingranato la marcia giusta in Serie C e che con un innesto di questa esperienza a centrocampo potrebbe trovare continuità di risultati positivi e quindi una salvezza tranquilla.