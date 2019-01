Paolo Borsatto è in nuovo DS del Verona Rugby: «Possiamo fare bene»

È Paolo Borsatto il nuovo direttore sportivo del Verona Rugby.

Nuova carica, ma non una nuova conoscenza per la società. Il neo DS infatti solo lo scorso anno, al termine della stagione sportiva, ha lasciato il ruolo di Assistant Coach del First XV, dopo più di 10 anni d’incarico. «In realtà non sono mai uscito del tutto - ammette Borsatto -. Ho continuato a seguire la squadra e a tenermi in contatto con la dirigenza perché ho tanti amici nel club e il legame affettivo è molto forte. Per questo motivo quando mi è stata proposta la direzione sportiva non ho potuto tirarmi indietro. Tra l’altro vado a sostituire una persona, Antonio Zanichelli, che conosco bene e con cui ho collaborato per 4 stagioni. Per questo motivo seppur subentrando a stagione inoltrata, credo non troverò difficoltà».

«Il mio obiettivo - sottolinea Borsatto - conoscendo l’ambiente e i ragazzi, è quello di alimentare lo spirito di appartenenza di questo gruppo e contribuire a rafforzarlo. Ci sono tutte le carte in regola per fare bene, bisogna solo ritrovare fiducia nei propri mezzi, e già nelle ultime partite si sono visti segnali di miglioramento. Il mercato? Nelle ultime settimane ci siamo trovati azzoppati da diverse assenze, soprattutto a causa degli infortuni che, sfortunatamente, si risolveranno a lungo termine. Perciò stiamo lavorando per fare quei due tre innesti mirati che ci consentano di mantenere, se non incrementare la qualità del nostro gioco».

La Società desidera ha inoltre ringraziato Antonio Zanichelli per il contributo dato nei 4 anni di incarico, culminati con la conquista del titolo di Serie A e della storica promozione in Top 12 al termine della stagione 2017/18.