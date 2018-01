Paola Pezzo di nuovo in sella alla bici: sarà al via della granfondo Avesani

Ogni promessa è un debito e il comitato organizzatore della granfondo Avesani è sempre di parola. Dopo la conferma della presenza del Falco Savoldelli, schierata in griglia a fianco dei partecipanti ci sarà anche una Lady del Pedale molto amata nel mondo del ciclismo. Si gioca in casa perché stiamo parlando di Paola Pezzo, grande campionessa specialista nel cross country, unica biker, insieme a Gunn-Rita Dahle, ad aver vinto sia ai giochi olimpici, sia ai mondiali, sia la classifica finale della coppa del mondo.

Un palmarès da brivido il suo, un esempio per tutti nel 1994 la conquista della medaglia d'oro ai campionati europei che la consacra come una delle migliori cicliste della storia.

Due volte campionessa olimpica (1996 Atlanta e 2000 Sydney), Paola sarà presente il giorno prima della gara per il brindisi benaugurale dopo il ritiro dei pacchi, e nel giorno stesso della manifestazione per pedalare insieme e premiare i vincitori.

Gli organizzatori hanno così "sfruttato" l'occasione per fare qualche domanda alla campionessa veronese.

Partire al cospetto dell’Arena, domenica 1 Maggio. Paola, sarai dei nostri e giocherai in casa. Cosa rende questa granfondo davvero speciale per te?

Io penso che Verona sia una città unica al mondo. Partire proprio dal suo cuore, da Piazza Bra la rende una gara senza uguali e, poi, in poco tempo si è già fuori dal centro storico, sulle sue stupende colline, fatte per chi ama la bici come me.

Il ciclismo in Rosa...qual è il tuo messaggio per tutte le nuove leve che si avvicinano a questo sport?

Il ciclismo in rosa è cresciuto tantissimo negli ultimi anni ed è un segnale importante vedere tante donne in griglia. Si passerà una splendida giornata all’aria aperta in compagnia e ci si divertirà insieme, perché questo deve essere lo spirito di una granfondo.

I tuoi suggerimenti per affrontare al meglio la granfondo Avesani e le sue asperità?

Partecipare a una Granfondo vuol dire voglia di trascorrere del tempo con altri ciclisti, sfidare noi stessi e i nostri limiti, vivere per un giorno le emozioni dell’agonismo sportivo. Ecco perché è fondamentale prepararsi fisicamente e mentalmente per arrivare con un discreto stato di forma fisica e per questo ci vogliono almeno 8 settimane di preparazione atletica.

Potendo riassumere per te cosa significa lo sport in poche parole?