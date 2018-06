Palio delle Bisse, bis di Clusanina. La barca bresciana guida la classifica

Tre vittorie di equipaggi bresciani e una di rematori veronesi. Questo, in sintesi, l'esito del secondo turno del palio remiero delle bisse, valevole per la cinquantunesima edizione della Bandiera del Lago.

L'equipaggio iseano di Clusanina, dopo una prima affermazione a Torri del Benaco, si è confermato anche nella seconda regata, disputata sabato sera, 16 giugno, a Peschiera. Stefano Bracchi, il "barone" Francesco Bosio, con Raffaele e Giuseppe Barbieri, hanno controllato nell'ultimo decisivo giro di boa le velleità dei due ambiziosi equipaggi di casa, Arilica e Peschiera giunti quasi appaiati sul traguardo. Quarta piazza per Gardonese e a seguire Sebina.

Nella seconda manche, splendida prova per Villanella di Gargnano che fa valere la propria forza in una batteria di ferro mettendo la sua prua davanti a Garda, a Grifone di Sirmione, ai campioni in carica di Berengario e a Nensi di Cassone. Una vittoria che per Villanella vale la possibilità di gareggiare nella batteria dei migliori, sabato prossimo 23 giugno.

Verona gioisce solo nella terza batteria con San Vili, imbarcazione di Garda che vince al fotofinish su Paratico. Poi Iole, Sant’Angela Merici di Desenzano e i giovanissimi di Gioia (Gargnano).

Nella quarta batteria, esulta ancora il Sebino con l'equipaggio di Monteisola. Seconda Carmagnola (Clusane), poi Paloma di Garda e Betty di Cassone.

Per effetto delle due vittorie in altrettante gare, Clusanina guida la classifica a punteggio pieno con 60 punti sui due equipaggi arilicensi di Peschiera e Arilica appaiati a 58 punti. Chiudono il gruppo dei migliori, Gardonese con 57 e Sebina di Clusane a 56. Remi in acqua sabato prossimo a Lazise nel terzo atto del palio, quando torneranno in acqua per la "Coppa del Garda" anche gli equipaggi femminili.