Palio delle Bisse, partita l'edizione numero 51. Teste di serie in affanno

È partita sabato scorso 9 giugno l'edizione numero 51 del Palio remiero delle Bisse che ogni estate mette in palio l'ambita Bandiera del Lago. Si è partiti da Torri del Benaco, paese dell'equipaggio vincitore della passata edizione, Berengario.

Per regolamento nella prima tappa del campionato la composizione delle batterie viene determinata da un sorteggio: solo Peschiera, una delle quattro teste di serie con i campioni in carica di Berengario (Torri), Grifone (Sirmione) e Garda, si è imposta nella rispettiva batteria. Tutte le altre hanno chinato il capo accontentandosi della piazza d'onore.

Il Palio si è aperto con la gara degli equipaggi femminili e la vittoria delle ragazze di Preonda (Bardolino) sul quartetto giallo di Sirenetta (Gardone Riviera), Regina Adelaide (Garda) e solo quarta la bissa detentrice della "Coppa del Garda", Torricella di Cassone.

Nella prima batteria maschile, l'equipaggio bresciano di Gardonese (Gardone Riviera), si è imposto davanti ai sirmionesi di Grifone, a San Vili (ex Aries) di Garda e Sant’Angela Merici di Desenzano. Nella seconda manche vittoria di Sebina, la bissa iseana. Alle loro spalle i detentori della "Bandiera del Lago" di Berengario, poi Iole, Paratico e Carmagnola di Clusane. Nella terza gara altro trionfo griffato lago d'Iseo e primo posto per Clusanina. Poi nell’ordine Garda, Nensi (Cassone), Montisola e Betty (Cassone). Nella quarta e velocissima ultima batteria maschile, vittoria dell'equipaggio di Peschiera su Arilica, Villanella di Gargnano, Gioia (Gargnano) e Paloma (Garda).

Ai vincitori della prima serata d'apertura sono stati assegnati 30 punti ciascuno; un punto in meno a scalare per tutti gli altri equipaggi. Si torna in acqua sabato prossimo, 16 giugno, a Peschiera.