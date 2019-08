Palio delle Bisse, regata finale a Salò: Arilica alza la Bandiera del Lago

Torna a sventolare a Peschiera del Garda la «Bandiera del Lago», il premio che ogni anno viene assegnato all'equipaggio che si aggiudica il Palio delle Bisse del Garda. L'anno scorso, a vincerlo erano stati gli iseani di Clusanina, mentre quest'anno è stata Arilica a conquistare il primo posto in classifica, e con una gara di anticipo. Alan Di Caprio, Marco Dolza, Raffaele Barbieri e Stefano Mazzurega hanno vinto la 52esima edizione del palio remiero, scrivendo per la sesta volta nell'albo d'oro il nome della società remiera arilicense dopo le cinque precedenti affermazioni con Peschiera nel 1996 e le quattro successive del 1999, 2000, 2001 e 2012, della bissa Ichtya.

Sabato sera, 10 agosto, nella tappa conclusiva disputata nel golfo di Salò, Arilica ormai irraggiungibile in classifica generale si è accontentata del quarto posto finale in batteria. La prova è stata vinta dai campioni uscenti di Clusanina che hanno preceduto di una decina di metri tutto il resto della flotta giunto quasi simultaneamente sulla linea d’arrivo. Ai torresani di Berengario la piazza d'onore, poi nell'ordine Peschiera, Arilica e Villanella di Gargnano.

La classifica finale del gruppo A premia quindi Arilica con 203 punti, al secondo posto Clusanina con 199 e Peschiera al terzo sempre con 199 punti. Quarto posto per Berengario di Torri con 192 punti e quinto posto per Villanella di Gargnano con 189.

In questa edizione del palio - è il commento del presidente della Lega Bisse del Garda Marco Righettini - Clusanina ha dimostrato di essere l'equipaggio più forte ma Arilica ha saputo gestire al meglio le situazioni più difficili.

Nella competizione femminile, la «Coppa del Garda» è stata alzata dalle "canarine" di Preonda. Come nelle precedenti gare, anche nella conclusiva di Salò, Stefani Castillo De Almonte, Monica Peretti, Irene Zucchetti e Alexandra Jais hanno fatto il vuoto sulle avversarie completando il filotto di vittorie nel campionato. Per le vogatrici del Centro Nautico di Bardolino si tratta della quarta vittoria del trofeo. Il podio è completato con la piazza d'onore delle "ciclamine" di Torricella di Cassone e dalle ragazze di Regina Adelaide di Garda.

Il trofeo alla memoria del lacisiense Umberto Rosetti, padre della Lega Bisse del Garda, destinato al miglior equipaggio del gruppo B, è andato all'equipaggio di Garda. Nella gara conclusiva la bissa di San Filippo di Torri ha sopravanzato la bissa di Garda, Paratico, San Vili di Garda e Gardonese.

Nel gruppo C, infine, il trofeo Franco Poli è stato vinto dai vogatori di Iole di Monte Isola, i quali hanno vinto anche l'ultima tappa di sabato scorso, davanti a La Sengia di Garda, Sebina e Betty di Cassone.

In apertura di premiazioni, è stato assegnato il trofeo Franco Salvo, intitolato all'ex presidente del Gruppo Bisse di Salò, all’equipaggio più giovane che ha gareggiato nell'ultima regata. A vincerlo è stato l'equipaggio femminile di Torricella di Cassone, composto dalle rematrici Sara Nodari, Alice Sartori, Andrea Giovanna Valenti e Federica Pippa.

Tra mille brindisi e festeggiamenti, da segnalare il saluto a remi alzati alla memoria di Osvaldo Mazzurega, ex vogatore ed in seguito posa boe sui campi di regata, recentemente scomparso. Subito dopo l'arrivo, le imbarcazioni arilicensi hanno acceso dei fumogeni neri che rappresentano i «pirati», nome che Osvaldo usava per definire i suoi rematori. Il figlio di Osvaldo Mazzurega, Stefano, è il quarto remo dei campioni di Arilica, ed ha ricevuto la Bandiera del Lago dalle mani di Alessio, nipote di Osvaldo.