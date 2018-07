Palio delle Bisse, Clusanina vince anche la quarta tappa a Desenzano

Si è tenuta sabato 30 giugno la quarta regata del Palio delle Bisse, la prima in acque bresciane, a Desenzano del Garda.

Diversi i colpi di scena che hanno riguardato la batteria A, quella degli equipaggi più forti. Prima della partenza, due rematori hanno dovuto dare forfait, uno nella bissa della capolista Clusanina e l'altro nella bissa di Sebina. Entrambi sono stati subito sostituiti. Altro colpo di scena, durante la gara, quando nel secondo giro la bissa Gardonese ha anticipato l'entrata in boa sbagliando il passaggio ed è stata quindi costretta a rifare il giro boa, perdendo così tempo prezioso e vedendosi scappare gli altri equipaggi fino a quel momento in parità. Nella prima batteria continua il dominio di Clusanina che vince anche questa tappa davanti a Villanella di Gargnano, Peschiera, Gardonese e Sebina. In classifica, Clusanina è a punteggio pieno, seguita da Peschiera ed appaiate al terzo posto ci sono Villanella e Gardonese.

Nella regata del gruppo B, ha vinto Grifone di Sirmione, davanti ad Arilica di Peschiera del Garda, Garda, Berengario di Torri del Benaco e infine Paratico. Nel gruppo C, San Vili di Garda ha regolato nell'ordine Nensi di Cassone, Montisola, Gioia di Gargnano e l'acclamatissima bissa di casa, Sant'Angela Merici. Nel gruppo D, vince Iole di Paratico davanti ai cugini della Carmagnola di Clusane, Paloma di Garda ed ai giovanissimi della Betty di Cassone.

Bisse nuovamente in acqua sabato prossimo, 7 luglio, a Bardolino.