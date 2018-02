Una veronese ai nastri di partenza delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang

La veronese Lucia Scardoni di Bosco Chiesanuova, parteciperà il prossimo 13 febbraio alle Olimpiadi di sci di fondo. A ricordarlo, giovedì mattina, il presidente dell’associazione Ski Team Lessinia Franco Brunelli, durante la presentazione del calendario della stagione sportiva di Sci nordico della Lessinia, alla quale hanno partecipato l’assessore allo Sport del Comune di Verona e il vicesindaco di Bosco Chiesanuova, oltre agli altri rappresentanti dello sci da fondo della Lessinia.

“A nome dell’Amministrazione comunale - ha detto l’assessore allo Sport – voglio ringraziare tutte le società di sci da fondo veronesi, per l’importante attività sportiva che svolgono, testimoniata dai riconoscimenti ottenuti in questi anni dai loro atleti. Senza contare che lo Sci club Bosco si è classificato quest’anno terzo nel Veneto per i risultati dell’attività giovanile raggiunti negli ultimi tre anni”.

L’11 febbraio, a Malga San Giorgio, si terrà il Campionato regionale; gli atleti veronesi parteciperanno poi ai Campionati italiani nelle categorie ragazzi, allievi, aspiranti e junior. Sempre in Lessinia si terrà anche una finale interregionale baby-cuccioli per bambini fino alla prima media.

Come ricordato dai rappresentanti dell’associazione la Lessinia vanta 50 chilometri di piste battute da fondo.