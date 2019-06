BluVolley Verona, un nuovo socio e tre conferme: Boyer, Jaeschke e Solè

Un nuovo socio, una nuova casa e tre top player come Boyer, Jaeschke e Solé che continueranno a vestire i colori della BluVolley Verona. È stata una conferenza piena di contenuti quella tenuta questa mattina dal presidente Stefano Magrini, affiancato dai suoi vice Andrea Corsini, Luca Bazzoni e Gianmaria Villa.

La conferenza si è tenuta al BluVolley Sporting Club, che da questa settimana è diventata la nuova casa della società. «Il nostro centro sportivo è in rampa di lancio - ha detto il presidente della BluVolley - Presto ci saranno i lavori di rinnovo e di realizzazione della zona piscine. Ed è già un'area eventi per le aziende e la utilizzano per delle splendide feste».

Ma la conferenza è iniziata con i ringraziamenti di Magrini a tutti coloro che hanno fatto parte del mondo BluVolley. Ringraziamenti che sottointendono uno spartiacque tra un prima e un dopo. «Da ora, parte un nuovo corso», ha aggiunto.

La novità più importante è l'ingresso di un nuovo socio all'interno della società. «Una persona che ci aiuterà a rilanciare e ristrutturare la società per i prossimi tre anni - ha spiegato Magrini - Presto faremo una presentazione ufficiale, per il momento vogliamo mantenere il riserbo. Nei quattro anni passati, abbiamo imparato a gestire a tuttotondo questa realtà, con un impegno che non è soltanto finanziario, ma che porta via tempo alle nostre attività imprenditoriali e alle nostre famiglie».

Ma il vero volto del nuovo corso BluVolley è quello del nuovo allenatore Radostin Stoytchev, tecnico capace di vincere praticamente tutto e che in tre anni dovrà portare Verona a livelli ancora più alti. «Abbiamo stipulato con Stoytchev un contratto triennale, perché crediamo che si possa arrivare a qualcosa di importante - ha dichiarato ancora Magrini - BluVolley sarà una squadra che valorizzerà i giovani più promettenti e futuribili, ma manteniamo i top player: Boyer resta, Jaeschke rientra, ed è stato bello rivederlo in campo, e ufficializziamo che anche uno dei più grandi centrali al mondo, Solé, resterà con noi per la prossima stagione. E rimaniamo sempre vigili sul mercato, per eventuali colpi».

Il numero uno della BluVolley ha ringraziato in particolare i tifosi, anticipando che la nuova campagna abbonamenti sarà ufficializzata martedì prossimo, 2 luglio. «Come sempre l'obiettivo è quello di fare un passo avanti rispetto all'anno prima», ha dichiarato Magrini.