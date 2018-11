Napoli - Chievo Verona, probabili formazioni | Di Carlo: «Senza paura»

Giocare senza paura per mettere in campo qualità. È quello che Domenico Di Carlo ha chiesto ai giocatori del Chievo Verona per la partita che domani, 25 novembre, i gialloblu disputeranno al San Paolo di Napoli alle 15. «Avremo di fronte una grande squadra, un grande allenatore e un grande pubblico, ma noi dobbiamo guardare solo a noi stessi e mi piacerebbe la squadra giocasse con grande coraggio e con lo spirito giusto».

Per Di Carlo quello di domani sarà il terzo esordio sulla panchina del Chievo Verona dopo le passate esperienze del 2008 e del 2011. È tornato a Verona, dopo le discusse dimissioni di Gian Piero Ventura, il quale era subentrato a stagione in corso dopo l'esonero di Lorenzo D'Anna. Lo sguardo di Di Carlo è però rivolto al futuro. «Quello che è stato fatto prima non conta nulla - ha dichiarato il mister clivense - Conta quello che faremo da adesso in poi. Contro il Napoli ho chiesto ai ragazzi di giocare compatti, con coraggio e voglia di lottare».

Coraggio è la parola cardine di Domenico Di Carlo, mentre per l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti tutto ruota attorno alla parola maturità. Per la sua squadra, la sfida di domani sarà una «prova di maturità, un'occasione per accorciare sulla prima in classifica», ha detto Ancelotti che sulla formazione titolare non ha dato anticipazioni, se non la lista dei convocati. Sembra comunque scontato che il tecnico dei partenopei opti per un massiccio turnover, visto che dalla prossima settimana riprenderanno anche gli impegni di Champions League.

Non sono a disposizione di Ancelotti: Verdi, Chiriches e Younes, mentre figura tra i convocati Meret. Nel Chievo Verona recuperano Djordjevic, Cacciatore, mentre non saranno disponibili Rigoni, Jaroszynski, Tomovic, Pucciarelli e soprattutto Giaccherini. Queste le probabili formazioni: