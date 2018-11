Riscossa Chievo, mister Di Carlo convince tutti: «Abbiamo ritrovato lo spirito giusto»

Primi bilanci positivi in casa gialloblu dopo quella che senzaa dubbio è stata la prestazione migliore della stagione, su un campo difficilissimo come quello del Napoli. Mimmo Di Carlo, soddisfatto per la prestazione dei suoi, aveva chiesto alla squadra di provare a sorprendere tutti, e in parte i clivensi ci sono riusciti: «Sono contento per la mia squadra anzitutto perché abbiamo ritrovato lo "spirito Chievo", - ha esordito nelle interviste del dopogara il mister gialloblu - quello di cui c'è bisogno per fare la vera impresa, e cioè fare più punti possibili partitia dopo partita. Non era facile venire qui a Napoli e tenere testa a una grande squadra, ma ce l'abbiamo fatta. Ci prendiamo il punto, ma ci prendiamo soprattutto la prestazione. I ragazzi sono stati bravi, perché abbiamo giocato con compattezza, ma anche con qualità, perché abbiamo dimostrato il coraggio di dar fastidio o addirittura provare a vincere la partita quando ce n'è stata l'occasione».

Mister Di Carlo non si è comunque sbilanciato troppo, sa benissimo che il difficile deve ancora arrivare, ma la prestazione di ieri non può che aver galvanizzato tutto l'ambiente, in un periodo nel quale le cose sembravano girare malissimo: «Questa è senz'altro una buona base di partenza, - ha spiegato Di Carlo - poi bisogna avere anche un po' di fortuna nel calcio, ma questa va cercata e i ragazzi hanno lavorato molto bene negli ultimi quindici giorni, si sono uniti e ricompattati. Contro il Napoli abbiamo avuto la dimostrazione che il Chievo ha anche validi giocatori. Io ho solo cercato di metterli nelle migliori condizioni durante i primi giorni di lavoro insieme, per consentire loro di poter ritrovare se stessi e, come ho detto ai ragazzi, preparando la gara per provare a puntare ad essere la "sorpresa della giornata". Ci siamo riusciti in parte, ma sono molto contento, soprattutto per i ragazzi perché ora abbiamo una base di partenza per fronteggiare le altre partite nella maniera giusta». Previsioni per il futuro? «Ripartiamo da qui, si riparte dal nostro capitano Pellissier, dal suo spirito che è anche il nostro, sofferenza e coraggio».

E proprio Sergio Pellissier, autore di un'ottima gara, ha anche lui celebrato con la giusta dose di serenità la prestazione del Chievo al San Paolo: «Giocavamo contro una delle formazioni più forti del campionato, ci davano tutti già per sconfitti, ma il Chievo non è mai sconfitto, dall'inizio alla fine. Finalmente abbiamo un allenatore che crede in noi, finalmente ci ha fatto giocare a viso aperto contro una grandissima squadra, abbiamo avuto anche le nostre buone occasioni e, credo, questo sia il vero Chievo, non quello di prima. Oggi siamo tornati ad essere squadra, il Chievo si è sempre salvato grazie al gruppo».